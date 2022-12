VfL Bochum: Kevin Stöger hat seine Rückkehr nie bereut

Der VfL Bochum ist in die Vorbereitung gestartet. So schätzt Kevin Stöger die Lage vor dem Start gegen Hertha BSC ein.

An diesem Freitag startet der VfL Bochum in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Restrunde. Dann hat Trainer Thomas Letsch einige Wochen Zeit, um seine Mannschaft auf den Start am Samstag (21. Kanuar, 15:30 Uhr) gegen Hertha BSC vorzubereiten.

Gleich eine mehr als bedeutende Partie im Abstiegskampf. Und für den VfL die große Chance, den Abstiegsplatz zu verlassen. Was wäre das für ein Gefühl, was könnte das einen Schub geben.

VfL-Mittelfeldspieler Kevin Stöger, der seine freie Zeit bei der Familie in Österreich verbrachte, betont: "Die Partie ist sehr wichtig, wir wollen hier unsere Serie fortsetzen."

Nach der es zu Saisonbeginn nicht aussah, die Bochumer schienen früh abgeschlagen, doch Stöger hat auch in dieser Zeit seine Rückkehr an die Castroper Straße nicht bereut: "Ich habe die Rückkehr nie bereut. Im Gegenteil. Je mehr Spiele wir machen, desto schöner ist das Gefühl wieder hier zu sein. Aber auch nach dem schwachen Start hab ich das niemals bereut."

Es gab auch Gründe für den Start, den so keiner erwartet hatte. Stöger berichtet: "Am Anfang war es irgendwie eine komische Vorbereitung. Es kamen die Verletzten dazu, das war nicht einfach. Aber wir haben nie gemeckert, so erging es auch schon anderen Vereinen. Wir suchen keine Ausreden."

Vor der Winterpause schien sich die Mannschaft endlich gefunden zu haben. Bochum holte auf und ist nun wieder in Schlagdistanz. Auch ein Verdienst der Anhängerschaft, wie Stöger bestätigt: "Was soll ich da noch sagen? Jeder weiß, der unsere Spiele verfolgt, wie überragend die Anhänger waren. Wir haben in den letzten Partien einiges zurückgeben können. Wir können nur gemeinsam den Klassenerhalt schaffen. Ich bin froh, solche Fans im Rücken zu haben."

Die Fans sind da, die Probleme zum Start scheinen behoben - und nun sind auch die personellen Probleme kleiner geworden. Daher ist Stöger sehr optimistisch: "Wir haben einen guten Kader. Leider gab es viele Ausfälle zum Start. Jetzt sind fast alle fit, das ist sehr wichtig. Wir konnten auch Partien durch die Jungs entscheiden, die reingekommen sind. Wir brauchen alle, auch die fünf Spieler, die reinkommen."