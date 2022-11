Schalke: Sommer-Abgang Malick Thiaw sieht deutlichen Aufwärtstrend

Langsam läuft es für den Ex-Schalker Malick Thiaw auch beim AC Mailand. Bei der U21 sprach er über die Eingewöhnung - und lobte Herzensklub S04.

Als die deutsche U21 sich mit einem Sieg und reichlich frischem Selbstvertrauen aus dem Länderspieljahr 2022 verabschiedete, war auch Malick Thiaw mit sich im Reinen. Die zuletzt schwächelnde deutsche Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo hatte am Samstag gegen Gastgeber Italien in Ancona 4:2 gewonnen und zeigte dabei phasenweise offensiv eine beeindruckende Leistung. Kapitän Malick Thiaw hielt die deutsche Abwehr zusammen und kratzte in der 54. Minute einen Ball von der eigenen Torlinie. Der 21-Jährige spielt zwar mittlerweile für den AC Mailand – über seinen Ex-Klub FC Schalke 04 sprach er trotzdem während der Länderspielreise.

Schalke sei für Thiaw noch immer sein „Herzensklub", wie er laut Kicker in einer Medienrunde sagte. Er versuche, jedes Spiel anzuschauen, erzählte Thiaw. Zwar sei Schalke derzeit Tabellenletzter mit nur neun Punkten aus 15 Spielen, aber Thiaw weiß: "Die Saison ist noch lang." Und: Auf den letzten Metern des Jahres habe er bei Königsblau "eine deutliche Steigerung gesehen".

Nach Schalke setzt sich Thiaw auch in Mailand durch

Bis zu seinem Abschied nach Italien hatte Thiaw sieben Jahre lang für Schalke gespielt, noch immer sei er mit dem Klub im regen Austausch. Ende August hat er Schalke Richtung Mailand verlassen. Ein Schritt, der Eingewöhnungszeit erfordert hat. "Es hat ein bisschen gedauert", sagte Thiaw. Beim DFB-Nachwuchs zählt der Abwehrspieler längst zu den Führungsspielern, bei Milan hat er sich zunächst hinten anstellen müssen. Doch Thiaw spielte sich ins Rampenlicht, die beiden letzten Mailand-Spiele vor der WM-Pause startete er von Beginn an.

„Ich finde den Schritt sehr mutig, den er zum AC Miland gegangen ist“, sagte U21-Trainer Di Salvo. Natürlich habe er Zeit gebraucht, um sich einzufinden. „Ich glaube, dass die letzten Spiele gezeigt haben, dass er seinen Platz und in der Mannschaft haben kann“, sagte der Nationalcoach. Thiaw agiere reifer und erwachsener, dann habe man als Verteidiger eine gewisse Ausstrahlung. „Jetzt erwarte ich von so einem Spieler, mit dieser Aura, dass er das auch zeigt in Form von Führung übernehmen“, sagte Di Salvo.