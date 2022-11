BVB: Zwölf Drittligaspieler sind auf der Asien-Reise mit von der Partie

Während die Fußball-Weltmeisterschaft läuft, fliegt Borussia Dortmund nach Asien. Bei der Werbe-Tour des BVB werden auch einige U19-Spieler und gleich zwölf Akteure aus der 3. Liga dabei sein.

Am Montag, 21. November 2022, beginnt für Borussia Dortmund die "Asia Tour 2022" mit einem Flug nach Singapur. Bis zum 1. Dezember 2022 verweilt der BVB-Tross in Asien und macht neben Singapur auch in Malaysia und Vietnam Halt.

Mit dabei sind auch zwölf Spieler aus dem U23-Drittliga des BVB - nämlich: Marcel Lotka, Jayden Braaf, Lion Semic, Prince Aning, Göktan Gürpüz, Guille Bueno, Marco Pasalic, Justin Njinmah, Can Özkan, Falko Michel, Ole Pohlmann und Moritz Broschinski.

"Die Jungs sollen zwei Wochen komplett abschalten, in der dritten Woche warten auf sie aber ein paar intensive Läufe. Wenn wir uns im Januar wieder treffen, bleibt nur wenig Zeit, bis es wieder losgeht. Deswegen müssen die Jungs auf einem guten Stand sein", wird BVB-II-Trainer Christian Preußer bei den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Der angeschlagene Kapitän Marco Reus reist mit nach Asien und wird eventuell vor Ort ein individuelles Pensum absolvieren. Die verletzten und erkrankten Spieler Marius Wolf, Tom Rothe, Mo Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens, Anthony Modeste, Mateu Morey und Sebastien Haller fliegen nicht mit, sondern werden weiter ihre Reha absolvieren. Elf Nationalspieler sind darüber hinaus mit ihren Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft im Einsatz.

Für Schwarzgelb stehen Freundschaftsspiele gegen die Lion City Sailors (24.11. um 13.30 Uhr MEZ in Singapur), die Johor Southern Tigers (28.11. um 12 Uhr MEZ in Malaysia) und die Nationalmannschaft Vietnams (30.11. um 13 MEZ in Vietnam) auf dem Programm. Alle Spiele werden live von BVB-TV übertragen.

Das ist der 25-Mann große BVB-Kader für die "Asia Tour 2022": Salih Özcan, Marco Reus, Nico Schulz, Mats Hummels, Donyell Malen, Emre Can, Felix Passlack, Alexander Meyer, Marcel Lotka, Jayden Braaf, Lion Semic, Prince Aning,Julian Rijkhoff, Nnamdi Collins, Göktan Gürpüz, Soumaila Coulibaly,Guille Bueno, Marco Pasalic, Antonios Papadoupolus, Samuel Bamba, Justin Njinmah, Can Özkan, Falko Michel, Ole Pohlmann, Moritz Broschinski