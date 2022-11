Schalke: Letzter Test-Gegner steht fest - S04 reist ins Ausland

Der FC Schalke 04 hat seinen Winter-Fahrplan festgezurrt. Der letzte Testspiel-Gegner des Bundesliga-Schlusslichts steht nun auch fest.

Der FC Schalke 04 tritt am Freitag, 16. Dezember, bei Hajduk Split an.

Das Duell mit dem aktuellen Tabellenzweiten der kroatischen Liga wird um 18 Uhr im Stadion Poljud angepfiffen. Das teilten die Gelsenkirchener offiziell mit.

Für seine Fans bietet der FC Schalke 04 eine organisierte Reise an die Adria-Küste nach Split an. Gemeinsam mit der Mannschaft geht es am Morgen des Spieltags per Charterflug von Düsseldorf nach Split. Die Rückreise für Mannschaft und Fans ist für den frühen Samstagmorgen angesetzt.

Um eine Übernachtung vor Ort müssen sich die Reiseteilnehmer ebenso wie um die Ticketanfrage selbstständig kümmern. Der Preis für die Reise im Mannschaftsflieger liegt bei 199 Euro pro Person (inklusive aller Transfers und Flug von/nach Split). Die Plätze sind begrenzt. Hier geht es zur Anmeldung.

So kommen Schalke-Fans an die Testspiel-Karten: Tickets können ab sofort auf tickets.schalke04.de angefragt werden. Die Anfrage ist bis Montag, 28. November, um 9.04 Uhr geöffnet, jede Anfrage wird auch eine Zuteilung erhalten. Pro Ticket im Gästeblock werden 8,80 Euro fällig. Nach erfolgter Zuteilung ist eine Abholung der Eintrittskarten bis Mittwoch, 14. Dezember, um 18 Uhr im ServiceCenter des FC Schalke 04 möglich. Alternativ können die Karten auch per Post verschickt werden. Hierfür wird eine Gebühr von 5 Euro erhoben.

Vor dem vereinbarten Test in Kroatien gegen Hajduk Split hatte Schalke bereits zwei weitere Vorbereitungsspiele unter Dach und Fach gebracht. Am Freitag, 9. Dezember, gastiert die Mannschaft von Chef-Trainer Thomas Reis um 19 Uhr in Österreich bei Rapid Wien, Tabellenvierter in der dortigen Bundesliga. Spielort ist das Allianz-Stadion.

Zudem geht es für Schalke am Donnerstag, 22. Dezember, zum Drittligisten VfL Osnabrück. Die Begegnung an der Bremer Brücke beginnt ebenfalls um 19 Uhr.

FC Schalke 04 (Platz 18, 9 Punkte, 13:32 Tore) - Winter-Fahrplan im Überblick

Urlaub: 16. bis 30. November, kurze Weihnachtspause

Trainingsbeginn: 1. Dezember

Testspiele/Trainingslager:

Rapid Wien - Schalke 04 (9. Dezember, 19 Uhr)

Hajduk Split (16. Dezember, 18 Uhr)

VfL Osnabrück - Schalke 04 (22. Dezember, 19 Uhr)

2. bis 11. Januar Trainingslager im türkischen Belek

1. FC Nürnberg (10. Januar, 15.30 Uhr)

Erstes Bundesliga-Spiel im neuen Jahr:

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 (Samstag, 21. Januar, 15.30 Uhr)