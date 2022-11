VfL Bochum: Riesige Enttäuschung für Antwi-Adjei

Drei Spieler des VfL Bochum hofften auf die WM in Katar. Nur Takuma Asano ist dabei. Christopher Antwi-Adjei zählt nicht zu Ghanas Aufgebot.

Von einem „Riesentraum“ sprach Christopher Antwi-Adjei noch am Samstag nach dem 1:0-Sieg des VfL Bochum beim FC Augsburg. Der zuletzt starke Flügelstürmer hoffte auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft für Ghana. Doch der Traum ist am Montag zerplatzt.

Otto Addo, Trainer des afrikanischen WM-Teilnehmers, gab sein Aufgebot bekannt, und Antwi-Adjei zählt nicht dazu. Dabei drehte er in den letzten Wochen unter Trainer Thomas Letsch auf, erzielte das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach und das 1:0 beim FC Augsburg. Er hat damit seine Torquote der Vorsaison bereits verdoppelt. Der 28-Jährige sorgte mit seinem Tempo für viel Verwirrung bei den jeweiligen Gegnern.

Doch für Ghanas WM-Kader hat es nicht erreicht. Einziger Bundesliga-Profi im Aufgebot von Nationalcoach Addo ist Daniel-Kofi Kyereh vom SC Freiburg, der ebenfalls Außenstürmer ist. Ghana trifft in seiner Vorrunde auf Portugal, Südkorea und Uruguay.

Antwi-Adjei, gebürtige Hagener mit familiären ghanaischen Wurzeln, bestritt drei Länderspiele für Ghana, zwei davon im vergangenen Juni. Die Länderspiele im September aber verpasste er nach Verletzungen/Trainingsrückstand.

WM-Traum von Bochums Masovic ist geplatzt

Ebenfalls geplatzt ist der WM-Traum von Erhan Masovic. Der Verteidiger zählt nicht zum 26-Mann-Kader von Serbien. Aus der Bundesliga ist nur Verteidiger Milos Veljkovic vom SV Werder Bremen für Serbien dabei. Masovic gab im Juni sein Debüt für Serbien und spielte auch Ende September über die volle Distanz beim 4:1 gegen Schweden.

Zuletzt hatte der 23-Jährige wegen Adduktorenproblemen drei Partien des VfL verpasst, feierte in Augsburg nach seiner Einwechslung aber sein Comeback in der Schlussphase. Serbien trifft in der Vorrunde auf Brasilien, Kamerun und die Schweiz.

Asano trifft mit Japan auf Deutschland

Takuma Asano indes, das stand schon länger fest, zählt zum Kader von Japan. Nach seinem Mitte September beim 1:3 auf Schalke erlittenen Innenbandanriss im Knie war er seit der vergangenen Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Flügelstürmer, der bereits 36 Länderspiele absolviert hat, trifft zum Auftakt am Mitwoch, 23. November (14 Uhr unserer Zeit), auf Deutschland. Es folgen die Partien gegen Costa Rica und Spanien.

Masovic und Antwi-Adjei zählen also zu den Profis, die an diesem Dienstag noch einmal trainieren und zur Mitgliederversammlung des Vereins kommen. Danach haben sie Urlaub, weiter trainiert wird erst wieder am 2. Dezember.