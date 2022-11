WM 2022: Diese Spieler aus dem Revier reisen nach Katar

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 steht an. Während es nur jeweils ein Spieler des VfL Bochum und des FC Schalke 04 in einen WM-Kader geschafft hat, sind elf Dortmunder dabei.

In der kommenden Woche startet die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. In fünf der acht Gruppen finden sich Spieler von den Revier-Klubs wieder. Während die Bochumer und Schalke nur einen Spieler nach Katar schicken, steigen gleich elf Dortmunder in den Flieger. Eine Übersicht:

Gruppe B

Hier gibt es gleich das erste Duell unter Kollegen. Mit Gio Reyna (USA) und Jude Bellingham (England) treffen zwei Spieler von Borussia Dortmund im direkten Duell aufeinander. Außerdem an der Seite von Reyna für die USA: Sein Vorgänger beim BVB, Christian Pulisic (Chelsea FC) und die Ex-Schalker Weston McKennie (Juventus) und Haji Wright (Antalyaspor). Die weiteren Teams in der Gruppe sind Wales und Iran.

Gruppe E

Die Deutschland–Gruppe ist selbstverständlich gespickt mit Profis aus dem Ruhrgebiet. Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Julian Brandt, Karim Adeyemi und der junge Youssoufa Moukoko stellen den Dortmunder Block in der DFB-Elf. Schalker (zum ersten Mal seit 1994) oder Bochumer finden sich im Aufgebot von Hansi Flick zwar nicht wieder, dafür aber jede Menge Revier-Vergangenheit mit Manuel Neuer, Thilo Kehrer, Leroy Sane (ehemals Schalke 04), Armel Bella-Kotchap (Ex-Bochumer) sowie Matthias Ginter und Jonas Hofmann (BVB). Leon Goretzka spielte für Bochum und Schalke, inklusive Jugendzeit war Ilkay Gündogan sogar für alle drei Revier-Bundesligisten im Einsatz.

Der einzige Schalker und der einzige Bochumer, die es nach Katar geschafft haben, werden schon in der Gruppenphase auf die deutschen Treffen. Maya Yoshida und Takuma Asano stehen im Aufgebot Japans. Außerdem in der Gruppe sind Spanien und Costa Rica.

Gruppe F

Auch die Belgier setzen auf Power aus dem Ruhrgebiet. Mit Thorgan Hazard und Thomas Meunier sind zwei Dortmunder mit dabei. Auch Ex-Teamkollege Axel Witsel und der ehemalige Dortmunder Leihspieler Michy Batshuayi stehen im Aufgebot der roten Teufel. In ihrer Gruppe wären die Belgier neben Kanada und Kroatien auch auf Ex-Schalker Amine Harit getroffen, der eigentlich für die marokkanische Nationalmannschaft nominiert war. Nach einer schweren Knieverletzung fällt der Mann von Olympique Marseille aber wohl aus.

Gruppe G

Im Kader der Schweiz findet sich seit jeher reichlich Bundesliga-Erfahrung. Mit Gregor Kobel steht Borussia Dortmunds Schlussmann im Aufgebot. Um den Stammplatz wird er sich mit Yann Sommer duellieren müssen. Der Gladbacher ist eigentlich die gesetzte Nummer Eins, aktuell aber noch angeschlagen. Außerdem bei den Schweizern dabei: Ex-Dortmunder Manuel Akanji (Manchester City) und Ex-Schalker Breel Embolo (AS Monaco). In der Gruppe geht es mit Brasilien gegen einen der Top-Favoriten. Dazu warten Serbien und Kamerun.

Gruppe H

Bei den Ghanaern hat der Bochumer Christoper Antwi-Adjei bis zuletzt auf eine Nominierung gehofft. Interims-Nationaltrainer Otto Addo, der auch Co-Trainer von Borussia Dortmund ist, entschied sich aber gegen den Bochumer. Stattdessen ist unter anderem Ex-Schalker Abdul-Rahman Baba im Aufgebot. Ghana trifft auf Portugal mit Dortmunds Raphael Guerreiro, Uruguay und Südkorea.