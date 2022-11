Jetzt im Liveticker: Mitgliederversammlung des VfL Bochum

Am Dienstag ab 19 Uhr steht beim VfL Bochum die Mitgliederversammlung. Spannend wird vor allem die Wahl des neuen Präsidiums.

20:40 Uhr: Jetzt kommen auch die anwesenden Mitgliedern zu Wort in der Aussprache zu den Berichten, dem Tagesordnungspunkt 7. Mehrere erheben sich, um sich für die Rednerliste zu melden.

20:32 Uhr: Zu den Finanzen: Bei den Erträgen fallen im Vergleich zwischen dem "Ist 2021/22" und "Plan 2022/23" vor allem die Transfererträge auf. Diese sind von 751.000 Euro auf 16,4 Millionen Euro gestiegen. Dadurch ist aber gleichzeitig bei den Aufwendungen ein höherer Betrag bei der Umsetzung von Transfers und der Bezahlung von Spielervermittlern zu verzeichnen. Hier wurde die Summe von -2,6 Millionen auf -5,6 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die Finanzverbindlichkeiten zum 30.06.2023 betragen 4,7 Millionen Euro, das KfW-Darlehen 5,4 Millionen Euro.

20:28 Uhr: Bei der Mitglieder-Zahl habe es weiter enormen Zuwachs gegeben. Die aktuell sind es 22.123, Ziel sei bis zum Jahr 2027 in die Top 10 zu kommen: 40.000 Mitglieder sind dafür notwendig. In dieser Saison wurden 18.000 Dauerkarten verkauft.

20:25 Uhr: Abschließend gibt Kaenzig ein unmissverständliches Statement zur kommenden umstrittenen Weltmeisterschaft ab: "Aufgrund unserer Werte ist es uns nicht möglich, die anstehende WM in Katar zu unterstüzen." Kritik übte er vor allem am intransparenten Vergabeverfahren und der Diskriminierung bestimmter Menschengruppen durch das Gastgeberland.

20:21 Uhr: Zum Thema Investor äußert sich Kaenzig kritisch. "Sie handeln aus rein geschäftlichen Überlegungen." Daher sei der VfL auf der Suche nach einem strategischen Partner, "der unsere Werte teilt, ohne Mitsprache, aber mit Vertrauen in die handelnden Personen."

20:12 Uhr: Dafür benötige es laut Kaenzig eine kontinuierliche und weitsichtige Vereinsführung - und verweist auf die Diskussion um den Lizenzetat. Die Netto-Transfereinnahmen haben 7,9 Millionen Euro betragen, da Beteiligungen und Pflichttilgungen (in Höhe von 8,3 Millionen Euro) nachgekommen werden musste. "Es wird in der Öffentlichkeit nicht gerne gehört, aber wir sind ein kleines bisschen stolz, den VfL weiter zu entschulden." Der Etat wurde auf 6 Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von 25 Prozent entspräche und sei noch nicht ausgeschöpft.

20:05 Uhr: Als nächstes tritt Ilja Kaenzig an das Pult für den wirtschaftlichen Geschäftsbericht. "Wirtschaftliches Wachstum ist Basis für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit." Den Rückstand auf andere Vereine gelte es aufzuholen, die Lücke müsse geschlossen werden. Dazu stellt er die Bochumer "Vision 100+/50+" vor. Das große Ziel sei nach wie vor, perspektivisch ein Top-25-Klub zu sein.

20:03 Uhr: Unter Trainer Thomas Letsch gelang der Turnaround und der Anschluss zu den Nicht-Abstiegsplätzen wurden wieder hergestellt. "Noch haben wir gar nichts erreicht, aber wir können mit Zuversicht in die Rückrunde gehen, mit dem klaren Ziel, den VfL Bochum in der Bundesliga zu halten." Die erste Bundesliga sei ein Privileg, ebenso wie das Trikot des Vereins zu tragen und dafür gelte es alles zu geben. "Am Ende ist niemand größer als der Klub. Das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt so und wird auch in Zukunft so sein."

19:57 Uhr: "Rückblickend müssen wir uns eingestehen, dass wir uns auf die Situation vor der aktuellen Saison nicht richtig vorbereitet haben." Damit mein Fabian, dass vor allem Themen außerhalb des Sportlichen in den Vordergrund gerückt worden seien und für Unruhe um den Verein gesorgt hätten. Der schlechteste Bochum-Start war die Folge, die anschließende Trennung von Thomas Reis sei zwar schwer, aber nach Analyse unumgänglich gewesen.

19:54 Uhr: Den Rückblick auf die Leistungen der Lizenz-Mannschaft beginnt Fabian mit den Highlights der vergangenen Saison, wie der Bayern-Sensation oder dem Klassenerhalt beim Derby gegen Borussia Dortmund. Im Anschluss geht er auf den Kader und die Situation der aktuellen Saison ein.

"Gute Nachwuchsarbeit schafft Identität und damit Identifikation." Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian

19:44 Uhr: Auch im Talentwerk seien gute Leistungen und auch einige Nationalspieler für die Nachwuchsmannschaften hervorgebracht worden. Ein besonderer Dank geht dabei an das Team des Nachwuchs-Leistungszentrums, die den Abgang von Leiter Alexander Richter gemeinsam gestemmt hätten. Gleichzeitig hebt Fabian die Bedeutung des Talentwerks für die Zukunft des VfL hervor. Dafür wurde die Leitung auf folgende Kernbereiche verteilt: Heiko Butscher (Sport), Dominik Horsch (Strategie und Entwicklung) und Timo Saviano (Administration). "Gute Nachwuchsarbeit schafft Identität und damit Identifikation."

19:39 Uhr: Als nächstes folgt der Bericht der sportlichen Geschäftsführung durch Patrick Fabian, der von einer für ihn persönlich hochintensiven Zeit spricht. Zu Beginn gibt er eine Gesamtübersicht über die Platzierungen der Frauen- und Mädchenmannschaften und hebt die Leistungen der neuen Cheftrainieren der 1. Frauen, Kyra Malinowski, und ihres Teams hervor.

19:30 Uhr: In Bezug auf die sportliche Situationen dankt Villis auch Ex-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz und Ex-Trainer Thomas Reis - Szenenablauf brandet auf. Rückblickend gesteht der Präsident auch ein, Fehler in der Kommunikation gemacht zu haben, auch was die Transparenz angehe. "Wir werden daraus Lehren ziehen." Erneut Applaus.

19:22 Uhr: An Tagesordnungspunkt 5 folgt der Bericht des Präsidiums. Im vergangenen Jahr kam es zu einem Überschuss von 5,9 Millionen Euro. Damit steht im Vergleich zu den Vorjahren erstmalig wieder ein positives Eigenkapital von 0,4 Millionen Euro zu Buche. Dadurch habe der VfL Bochum seinen finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen können.

19:15 Uhr: Verleihung Werner Altegoer Medaille: In Gedenken an den ehemaligen VfL-Präsidenten werden Nachwuchsspieler geehrt, die sich besonders mit den Bochumer Werten identifizieren. Die Preisträger sind Nico Joel (U15), Luc Dabrowski (U16/17) und Mohammed Tolba (U19). Die Ehrung wird vom Talentwerk durchgeführt.

19:04 Uhr: Die mit Spannung erwartete Abstimmung der Präsidiums-Wahl steht als Top 9 auf der Agenda. Im Vorfeld wurde ein Ad-hoc-Antrag auf geheime Abstimmung der Präsidiumsmitglieder gestellt. Der Antragsteller begründet dies mit den Schwierigkeiten der Jahreshauptversammlung 2010 und der positiven Erfahrungen im Jahr 2017. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt.

19:02 Uhr: Villis eröffnet offiziell die Mitgliederversammlung des VfL Bochum 2022, das erste Mal nach zwei virtuellen Austragungen wieder in Präsenz. Neben den Lizenzspielern sind auch die U19 und die 1. Damen anwesend und werden begrüßt. Insgesamt sind 1624 Mitglieder vor Ort im RuhrCongress.

18:50 Uhr: Zehn Minuten vor Beginn betritt die Bundesliga-Mannschaft des VfL angeführt von Trainer Thomas Letsch den bereits gut gefüllten Saal. Es gibt Applaus. Fast zeitgleich füllt sich das Podium auf der Bühne. In der vorderen Reihe sitzen die Geschäftsführer Patrick Fabian und Ilja Kaenzig sowie Präsident Villis. Dahinter nimmt das amtierende Präsidium Platz. Auch die Opposition sitzt geschlossen beieinander. Von der Bühne aus rechts in der ersten Reihe.

Klar ist: Neun Fanclubs haben bereits betont, dass sie ihre Stimme dem Team Villis geben werden, auch der Wirtschaftsrat hat sich pro Villis geäußert.

Und das sind die Herausforderer, Block B: Hier steht Vereinsarzt Dr. Karl-Heinz Bauer an der Spitze, zu seinem Team gehören noch die ehemaligen VfL-Profis Marcel Maltritz und Ralf Zumdick sowie Unternehmer Andreas Bobon und AWO-Geschäftsführer Marc Schaaf.

Team 1, Block A auf der Stimmkarte, ist das des amtierenden Präsidenten Hans-Peter Villis. Er tritt mit seinem Team (Volker Goldmann, Franz-Josef Tenhagen, Dr. Andreas Eickhoff, Uwe Tigges und der von den Fanclubs bereits gewählte Fanvertreter Martin Volpers) gegen die Herausforderer an.

Im Mittelpunkt steht sicher die Wahl des neuen Präsidiums. Denn hier wird zwischen zwei Teams entschieden.

Hallo aus Bochum. Ab 19 Uhr findet beim VfL Bochum die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Die Versammlung wird zum ersten Mal seit 2019 wieder in Präsenz stattfinden im RuhrCongress Bochum.