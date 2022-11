VfL Bochum: Präsidiumswahl - das wollen Bauer, Maltritz und Co

Am Dienstag steht beim VfL die Mitgliederversammlung an. Es gibt eine Opposition, die sich zur Präsidiumswahl stellt. Das wollen Marcel Maltritz und Co.

Am Dienstag wird beim VfL Bochum auf der Mitgliederversammlung ein neues Präsidium gewählt. Da nicht nur das amtierende Team rund um Hans-Peter Villis zur Wahl steht, hat die Veranstaltung eine ordentliche Brisanz. Villis tritt mit seinem Team (Volker Goldmann, Franz-Josef Tenhagen, Dr. Andreas Eickhoff, Uwe Tigges und der von den Fanclubs bereits gewählte Fanvertreter Martin Volpers.) gegen die Herausforderer an. Hier steht Vereinsarzt Dr. Bauer an der Spitze, zu seinem Team gehren noch die ehemaligen VfL-Profis Marcel Maltritz und Ralf Zumdick sowie Unternehmer Andreas Bobon und AWO-Geschäftsführer Marc Schaaf. Mehrere Fanclubs und der Wirtschaftsrat des VfL Bochum haben bereits signalisiert, dass sie hinter dem amtierenden Präsidium stehen, dennoch wird es spannend zu sehen sein, wie die Mitglieder am Ende entscheiden.

In einem Video, dass Maltritz via Twitter veröffentlichte, hat nun die Opposition berichtet, was sie anstrebt, sollten sie von den Mitgliedern gewählt werden. Maltritz betont in dem 72-sekündigen Video: "Wer die Zukunft erfolgreich gestalten will und auf dem Platz Erfolg haben möchte, der muss wissen, wie es geht. Das weiß ich, dafür stehe ich und das ist meine Motivation." Bobon ergänzte: "Natürlich ist Fußball auch Business, dafür braucht man einen klaren Plan, ein klares Konzept und dafür stehe ich." Schaaf zu seinem Thema: "Der VfL, das sind unsere Mitglieder, das sind unsere Fans. Es ist oberste Führungsaufgabe, das niemals zu vergessen. Denn ohne sie gibt es keinen Castroper-Straßen-Fußball." Zumdick, der als Torwart auf den Spitznamen "Katze" hörte, will seine Kontakt für die Bochumer ins Rennen werfen. "In meiner Karriere als Spieler und auch als Trainer - national und international - hab ich erfahren dürfen, welche Sympathien der VfL überall genießt. Ich habe natürlich viele, viele Leute in dieser Branche kennengelernt und habe natürlich ein großes Netzwerk, das ich für den VfL nutzen möchte." Und Bauer, der das Team leitet, macht den Abschluss. Seine Ansage: "Es geht um planvolles Handeln, um strategisches Vorgehen und um ehrliche, wertschätzende Arbeit mit neuen Ideen. Das braucht der VfL. Und dafür stehe ich mit meinem Team. Nur der VfL."

Zur Startseite