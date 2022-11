VfL Bochum-Kapitän Losilla: „Haben gezeigt, was wir für ein Potenzial haben“

Im achten Anlauf ist dem VfL Bochum der erste Auswärtssieg der Saison geglückt. An das 1:0 gegen den FC Augsburg soll nach der langen Winterpause angeknüpft werden.

Es dauerte bis zum letzten Spiel vor der langen, vorgezogenen Winterpause. Doch der VfL Bochum hat gezeigt, dass auch in der Fremde etwas geht. Durch das 1:0 beim FC Augsburg schiebt sich die Mannschaft von Thomas Letsch bis auf einen Punkt an die Plätze 15 und 16 heran.

Dementsprechend stolz war Kapitän Anthony Losilla nach der Partie. „Wir haben gezeigt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt da sein können. Es war ein solides Auswärtsspiel gegen ein Team, das auch schon ein paar gute Mannschaften geärgert hat in dieser Saison“, verwies der Abräumer unter anderem auf Augsburgs 1:0-Heimsieg über den FC Bayern München.

Losilla blickt nach vorn: „Jetzt müssen wir weitermachen.“

Die Augsburger, die von Ex-BVB II-Coach Enrico Maaßen trainiert werden, sind die Karten-Könige der Liga. Doch der VfL war auf die Härte eingestellt. „Da haben wir gut mitgehalten. Wir waren meiner Meinung nach auch lange die bessere Mannschaft auf dem Platz. Natürlich haben wir am Ende nochmal gezittert, weil Augsburg alles investiert hat. Aber wir haben es durchgezogen.“

Dadurch hat der VfL es am ersten Spieltag nach der Winterpause sogar wieder selbst in der Hand, die Abstiegsränge zu verlassen. Der Tabellen-15. Hertha BSC ist zu Gast und könnte mit einem Sieg überholt werden. Schaut man sich die Formkurve der Bochumer an, scheint das mehr als möglich. „Wir haben gezeigt, was wir für ein Potenzial haben. Jetzt müssen wir weitermachen.“

Losilla mit großem Lob für Thomas Letsch

Einen erheblichen Anteil an den Erfolgen der letzten Wochen habe auch Thomas Letsch, der das Team vor dem achten Spieltag der laufenden Saison übernahm. „Er ist ein Trainer, der seine Mannschaft schützt. Er gibt uns viele Sachen mit, die uns einfach helfen. Er ist sehr sachlich und fachlich richtig gut. Er hat sofort erkannt, was dieser Mannschaft gefehlt hat. Da haben wir intensiv dran gearbeitet“, lobte der Kapitän seinen Coach.

Auch menschlich habe Letsch einen guten Draht zu den VfL-Profis. „Er redet mit allen Spielern und jeder fühlt sich wohl und will seinen Teil beitragen. Das ist wichtig“, gab Losilla Einblicke in ein Bochumer Team, das nach Startschwierigkeiten mehr und mehr in Fahrt kommt. dz mit gp