VfL Bochum: Endlich! Antwi-Adjei besiegt den Auswärtsfluch

Der VfL Bochum hat den ersten Auswärtssieg eingefahren. Beim FC Augsburg siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch dank Christopher Antwi-Adjei mit 1:0.

Sieben Spiele, vier Tore, 22 Gegentore, null Punkte. Die Auswärtsbilanz des VfL Bochum ist absolut abstiegsreif. Doch im achten Anlauf konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch den Auswärtsfluch endlich besiegen. Beim FC Augsburg feierte der VfL mit dem 1:0 den ersten Saisonsieg in der Fremde.

In der 58. Minute hatte Christopher Antwi-Adjei den VfL erlöst. Der fleißigste Bochumer hatte nach einem Chippass von Kostas Stafylidis einen Fehler von Augsburg-Verteidiger Reece Oxford ausgenutzt und im besten Kung-Fu-Stil Keeper Rafal Gikiewicz getunnelt und so den Siegtreffer erzielt.

Antwi-Adjei hatte dabei schon mehrere Szenen vorher große Gelegenheiten, den VfL in Führung zu bringen. Nach 13 Minuten scheiterte er mit einer scharfen Hereingabe an Gikiewicz, zwei Minuten später am Pfosten. Kurz vor der Pause ließ Simon Zoller eine dicke Chance liegen, als er vom Elfmeterpunkt - natürlich nach Hereingabe von Antwi-Adjei - rechts am Tor vorbeischoss.

Für den Sieg brauchte es dann aber doch noch weitere Mithilfe der Augsburger, genauer gesagt von Mergim Berisha. Der Albaner verschoss nur drei Minuten nach dem Bochumer Führungstreffer einen Handelfmeter. Simon Zoller war aus kürzester Distanz am angelegten Arm angeschossen worden. Schiedsrichter Dr. Felix Brych zeigte jedoch sofort auf den Punkt, auch der VAR schaltete sich nicht ein. Immerhin drosch Berisha den Elfer über das Tor. Es war übrigens der zehnte Elfmeter, den der VfL in der laufenden Saison gegen sich bekommen hat.

Schema: Augsburg: Gikiewicz - Gouweleeuw (27. Vargas, 77. Petkov), Oxford (76. Bauer), Uduokhai - Gumny, Gruezo (30. Arne Maier), Rexhbecaj (76. Baumgartlinger), Iago - Niederlechner - Berisha, Demirovic. - Trainer: Maaßen Bochum: Riemann - Gamboa (82. Janko), Lampropoulos, Ordets, Soares - Losilla - Stöger (82. Masovic), Stafylidis (73. Osterhage) - Zoller (64. Förster), Hofmann, Antwi-Adjei (73. Osei-Tutu). Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München) Tor: 0:1 Antwi-Adjei (58.) Zuschauer: 28.011 Gelbe Karten: Berisha (5) - Osei-Tutu Besonderes Vorkommnis: Berisha (Augsburg) schießt Handelfmeter über das Tor (61.)

Somit beendet der VfL Bochum das Kalenderjahr 2022 - auch durch den 2:1-Sieg am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach - mit einem kleinen Zwischenhoch. Zwar steht der VfL mit 13 Punkten aus 15 Spielen immer noch auf einem Abstiegsplatz, der Rückstand auf Stuttgart (16., Relegationsplatz) und Hertha BSC (15., erster Nichtabstiegsplatz) beträgt aber nur noch einen Punkt.

Die Wiederaufnahme der Saison am 21. Januar könnte somit direkt richtungsweisend für den Abstiegskampf werden. Es geht schließlich zuhause gegen Hertha BSC. Und der VfL könnte erstmals seit dem ersten Spieltag die Abstiegsränge verlassen.