VfL Bochum: Den Schub von Gladbach nutzen, Augsburg entscheidet sich im Kopf

Am Samstag (15:30 Uhr) steht der letzte Versuch des VfL Bochum für 2022 an, um doch noch einen Auswärtssieg in der laufenden Saison einzufahren. Es geht zum FC Augsburg.

Sieben Auswärtsspiele, sieben Niederlagen. Nach den drei letzten Heimsiegen in der Fußball-Bundesliga will der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) beim FC Augsburg endlich den ersten Erfolg in der Fremde feiern.

Dazu bedarf es "nur" der "Intensität von Gladbach" wie Kevin Stöger betont. Sein Zusatz: "Aber der FCA ist auch ein ekliger Gegner, der wie wir über den Kampf und das Läuferische kommt."

Leicht wird es nicht, aber mit Blick auf die bisher schwache Heimbilanz der Augsburger stellt sich die Frage. Wenn nicht dort, wo soll der VfL sonst etwas holen? Zumal Angreifer Philipp Hofmann erklärt: "Das 2:1 gegen Gladbach hat der Mannschaft noch einmal einen Schub gegeben. Wir haben gesehen, zu was wir in der Lage sind."

Auch VfL-Kapitän Anthony Losilla hebt diesen Aspekt hervor: "Man hat erkannt, was wir für ein Potential haben. Aber wir müssen das einfach öfter zeigen. Nicht nur zuhause, auch auswärts. Wir müssen das im Kopf hinbekommen, dass wir diese Leistung auch auswärts abrufen können. Die letzten drei Heimspiele waren auch von der Art und Weise beeindruckend. Aber ohne Punkte in der Fremde wird es schwierig."

Ein Aspekt, der auch helfen kann, ist der Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Viele Ausfälle gibt es nicht mehr, die Spieler, die reinkommen, bringen auch sofort ihre Leistung - zumindest zuhause. Losilla "Das ist gut, jeder hat seine Chance. Unser Trainer schaut auch gerne auf die Trainingsleistung. Wenn einer dann seine Chance nutzt, dann wird er in der Startelf stehen. Diesen Konkurrenzkampf brauchen wir."

Sieht auch Stöger so: "Es wichtig, dass wir so intensiv spielen wie am Wochenende. Das kann man nicht über 90 Minuten durchziehen, daher müssen auch die Wechsel funktionieren. Das hat in den letzten Heimspielen extrem gut funktioniert."

Und mit der Euphorie der vergangenen Heimspiele soll nun endlich der Knoten in der Fremde patzen. Für die Tabelle, für die Stimmung und für die verbesserte Aussicht im Jahr 2023. Losilla: "Wir achten nicht auf die Bilanz des FC Augsburg. Wir wollen unser Ding durchziehen. Denn wir wissen, mit einem Sieg würden wir unten den Abstand verkürzen. Und vor allem wollen wir mit einem guten Gefühl in die lange Winterpause. Dafür müssen wir zwingend ein besseres Gesicht als zuletzt auswärts zeigen." cb / gp