Fußball-WM: Der Spielplan im Überblick

VfL Bochum Den Schub von Gladbach nutzen, Augsburg entscheidet sich im Kopf

Am Samstag (15:30 Uhr) steht der letzte Versuch des VfL Bochum für 2022 an, um doch noch einen Auswärtssieg in der laufenden Saison einzufahren. Es geht zum FC Augsburg.