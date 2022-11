Party nach WM-Nominierung: Bremen Profis feiern Füllkrug und verspotten zwei BVB-Stars

Bundestrainer Hansi Flick hat am Donnerstagmittag sein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. Niclas Füllkrug ist auch dabei - zur Freude seiner Bremer Kollegen.

Niclas Füllkrug hüpft auf und ab, fällt seinen Teamkollegen um den Hals, lauter Jubel - der Angreifer von Werder Bremen hat seine Nominierung für die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) mit einer kleinen Kabinenparty, bei der unter anderem Ersatz-Keeper Michael Zetterer, Leo Bittencourt und Niklas Stark sowie die Athletik-Trainer in den Weserstadion-Katakomben dabei waren, zelebriert. Die anwesenden Kollegen feierten ihren Torjäger mit „Füllkrug is on fire“-Gesängen.

Ein Internetvideo, das Werder-Profi Leo Bittencourt in seiner Instagram-Story veröffentlichte, zeigt, wie der 29-Jährige die Bekanntgabe des Kaders durch Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag erlebt hat.

"Er ist sehr ballsicher, hat einen guten Abschluss - auch per Kopfball“, sagte Flick über Füllkrug, der mit zehn Toren bester deutscher Angreifer in der Bundesliga ist: "Niclas hat das Momentum auf seiner Seite."

Der klassische Mittelstürmer sei "einer, der der Mannschaft das Vertrauen schenkt, dass immer noch was geht. Wenn man die Spiele von Bremen betrachtet, haben sie schon immer wieder etwas in der letzten Minute umgebogen. Er gibt der Mannschaft das Vertrauen und Selbstverständnis. Er kann sich mit jeder Rolle gut identifizieren."





Bei der Bremer Kabinen-Party kam es auch zu einem kleinen Eklat. Oder sagen wir es mal so: Diese Worte waren sicherlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht.

Denn bevor der Name von Füllkrug aufleuchtete, liefen die Namen der beiden Borussia-Dortmund-Profis Karim Adeyemi und Julian Brandt über den Bildschirm, die es ebenfalls in den Kader geschafft haben. Aus dem Hintergrund ist auf dem Instagram-Video von Bittencourt zu hören, wie bei Adeyemi der Spruch "Willst du mich verarschen?" fällt. Und bei Brandts Einblendung hört man: "Alter, warum den denn?"

Unabhängig davon, wer über die BVB-Stars lästerte, bleibt festzuhalten, dass das nicht gerade sportlich von den Bremern war - bei aller Freude für und mit Niclas Füllkrug. wozi mit sid

Der 26-köpfige Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick

Tor:

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr:

Armel Bella Kotchap (FC Southampton)

Matthias Ginter (SC Freiburg)

Christian Günter (SC Freiburg)

Thilo Kehrer (West Ham United)

Lukas Klostermann (RB Leipzig)

David Raum (TSG Hoffenheim)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

Serge Gnabry (FC Bayern München)

Leon Goretzka (FC Bayern München)

Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Kai Havertz (FC Chelsea)

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Thomas Müller (FC Bayern München)

Jamal Musiala (FC Bayern München)

Leroy Sané (FC Bayern München)