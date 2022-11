VfL Bochum: Das erwartet Letsch gegen Augsburg - Asano zurück

Der VfL Bochum möchte am 15. Spieltag in der letzten Partie des Jahres beim FC Augsburg erstmals in dieser Saison der Fußball-Bundesliga auswärts punkten.

Das Ziel vom VfL Bochum ist klar definiert: Im letzten Spiel des Jahres soll beim FC Augsburg (Samstag, 12. November, 15:30 Uhr) das erste Erfolgserlebnis in der Fremde geschaffen werden. Das Besondere: Mit den Gastgebern wartet das heimschwächste Team der Fußball-Bundesliga auf den Tabellenvorletzten. VfL-Trainer Thomas Letsch erwartet dementsprechend ein enges Spiel. "Augsburg ist eine Mannschaft, die in sich gefestigt ist, sehr gut und intensiv verteidigt. Sie spielen in gewisser Weise ähnlich wie wir mit den zweiten Bällen." Außerdem müssen seine Spieler bereit sein, die kompromisslose Zweikampfführung des FCA anzunehmen und zu erwidern. "Ich weiß nicht, ob es ein Fußball-Leckerbissen wird, das ist mir aber auch völlig egal", rechnet Letsch vielen langen Bällen auf beiden Seiten. Im Vergleich zum 2:1-Heimsieg gegen Gladbach werde sich die Partie durch einen anderen Charakter auszeichnen. "Augsburg könnte sich Luft verschaffen und wir könnte sie wieder mit unten reinziehen." Asano und Masovic zurück im Mannschaftstraining Dabei helfen könnte erstmals seit dem sechsten Spieltag Takuma Asano. Der Offensivspieler stand an seinem Geburtstag nach langer Zeit wieder mit der Mannschaft auf dem Platz. "Einen Asano dabei zu haben ist immer gut, er wird auf jeden Fall ein sehr wichtiger Spieler im neuen Jahr für uns werden. Für mich ist er ja so eine Art Neuzugang, auf den ich mich sehr freue." Ob es für den Kader am Samstag reicht, wird Letsch erst nach dem Abschlusstraining entscheiden. Gleiches gilt für Erhan Masovic, der die Einheiten ebenfalls absolvierte. Simon Zoller und Ivan Ordets hatten leichte Probleme und konnten nur Teile der Donnerstagseinheit mitmachen. Beide sollten zum Wochenende hin aber wieder bei hundert Prozent sein. Damit stellt sich die Frage, wie es der VfL angehen wird, damit es endlich etwas Zählbares in der Fremde gibt. Den Gedanken "Never change a winning team" habe Letsch logischerweise im Hinterkopf. "Auf der anderen Seite haben wir gegen Gladbach Frische reingebracht." Es gehe vor allem darum zu schauen, was am besten zu Augsburg passt, damit das Fußballjahr 2022 erfolgreich beendet wird. mit gp

