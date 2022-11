Mainz vor Schalke: "Trotz der Tabellensituation ist Schalke keine tote Mannschaft"

Am Mittwochabend (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) trifft der FC Schalke 04 auf den FSV Mainz 05. Der letzte Mainzer Sieg auf Schalke liegt schon ein Jahrzehnt zurück.

Vor zehn Jahren siegte der FSV Mainz 05 zuletzt auf Schalke. 3:1 hieß es am Ende für Mainz im DFB-Pokal. In der Bundesliga siegte Mainz zuletzt gar vor elf Jahren in Gelsenkirchen. 2:1 gewannen die Rheinhessen damals.

In beiden Partien stand Bo Svensson, der aktueller Mainzer Cheftrainer, in der FSV-Startaufstellung.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell auf Schalke am Mittwoch (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) wollte sich der 43-jährige Däne aber nicht mehr so recht an diese Erfolge erinnern. Zu lange ist es her. Es wird wieder Zeit für einen Mainzer Sieg auf Schalke.

Bo Svensson über...

... das 0:3 gegen Wolfsburg:

"Wir haben das 0:3 gegen Wolfsburg sachlich analysiert. Der Eindruck hat sich auch nach dem Video bestätigt, dass wir eine gute Leistung gebracht haben. Das hört sich blöd an, ist aber manchmal so im Fußball. 80 Minuten waren wir gegen Wolfsburg besser als gegen Köln, obwohl wir gegen sie 5:0 gewonnen haben. Wir haben gegen Wolfsburg gut begonnen, uns aber nicht belohnt. Diese Leistung wollen wir gegen Schalke bestätigen."

... FC Schalke 04: "Sie haben keinen einfachen Start gehabt und den Trainerwechsel vollzogen. Thomas Reis hat mit Bochum Erfahrung im Abstiegskampf gesammelt und weiß wie das geht. In Bremen hätten sie schon gewinnen müssen. Trotz der Tabellensituation ist Schalke keine tote Mannschaft. Sie haben mit Terodde und Polter zwei große Stürmer, hinten einige Ausfälle und im Mittelfeld eine gute Qualität. Auch körperlich ist Schalke präsent und wird uns viel abverlangen. Für sie ist das ein ganz wichtiges Spiel. Das wissen sie, das wissen wir auch. Auch für uns es aber ein wichtiges Spiel, um mit einem guten Gefühl in diese lange Winterpause zu gehen. Aber wir brauchen nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch die Punkte aus den zwei bevorstehenden Partien, um eine gute Basis für den zweiten Teil der Saison zu schaffen."

... Erinnerungen an Schalke-Siege: "Wir leben in einem anderen Zeitalter. Spiele vor elf Jahren haben nichts mit dem Spiel am Mittwochabend zu tun. Schalke hat damals um die Champions-League-Plätze gespielt. Das war noch eine ganz andere Konstellation. Deshalb bringt es nicht viel, elf Jahre zurückzuschauen."

... die Personallage: "Es stehen uns die gleichen Spieler wie gegen Wolfsburg zur Verfügung."