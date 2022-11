Gegen VfL Bochum: Gladbach mit Regionalliga-Keeper im Kasten

Borussia Mönchengladbach gastiert am Dienstagabend (20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) beim VfL Bochum. Die Fohlen haben vor dem Bundesligaspiel ein Torwartproblem.

Das ist eine bittere Kunde für Borussia Mönchengladbach! Wie "Sky" berichtet, muss Trainer Daniel Farke beim VfL Bochum (Dienstag, 20.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) auf seine Nummer eins und auch auf seine Nummer zwei verzichten.

Denn nach der Verletzung von Yann Sommer hat sich nach Sky-Informationen auch dessen Stellvertreter Tobias Sippel verletzt.

Demnach wird im Stadion an der Castroper Straße Jan Olschowsky das Gladabcher Tor hüten. Für das 20-jährige Eigengewächs, das seit 2009 bei Borussia Mönchengladbach spielt, wäre es das Bundesliga-Debüt.

In der laufenden Saison kam der in Neuss geborene 1,84 Meter große Olschowsky zu neun Regionalliga-Einsätzen, in denen er achtmal hinter sich greifen musste.

Ich erwarte keine Mannschaft, die nervös ist, nur weil sie punktemäßig nicht da ist, wo sie stehen wollen. Daniel Farke

Insgesamt kann der U20-Nationalspieler auf 71 Einsätze in der Regionalliga West verweisen. 14 Mal spielte er dabei zu Null. Auf der anderen Seite kassierte er 111 Gegentreffer. Bleibt abzuwarten, wie sein erstes Bundesligaspiel verlaufen wird.

Borussia Mönchengladbach: Farke erwartet kampfstarke Bochumer

Mit dem VfL Bochum erwartet Gladbach-Trainer Farke eine erfahrene Elf auf sein Team zukommen: "Sie sind gestählt im Abstiegskampf. Jeder Spieler weiß, worum es geht. Die Mannschaft hat letztes Jahr souverän den Klassenerhalt geschafft, aber trotzdem ist keiner abgehoben." Allen Verantwortlichen beim VfL sei bewusst, dass es schwierige Phasen geben kann. "Ich erwarte keine Mannschaft, die nervös ist, nur weil sie punktemäßig nicht da ist, wo sie stehen wollen."

Wenn die Mannschaft von Bochum-Trainer Thomas Letsch in dieser Saison gepunktet hat, dann im heimischen Vonovia Ruhrstadion. Das wird auch Daniel Farke wissen.