Bundesliga: Kehrt Leitsch im Winter zum VfL Bochum zurück?

Der VfL Bochum hält in der Winterpause nach Verstärkungen Ausschau. Einer dieser Verstärkungen könnte der letztjährige VfL-Innenverteidiger Maxim Leitsch sein.

In der vergangenen Saison war die Innenverteidigung mit Maxim Leitsch und Armel Bella-Kotchap das hochtalentierte Prunkstück des VfL Bochum. Letzterer gilt in naher Zukunft gar als möglicher Kandidat für Bundestrainer Hansi Flick, nachdem er sich beim FC Southampton in der Premier League durchgesetzt hat.

Bei Leitsch lief es in den vergangenen Monaten seit Saisonbeginn noch nicht ganz so rosig. Zwar stand der 24-Jährige beim FSV Mainz 05 in den ersten acht Pflichtspielen durchweg in der Startelf, kam seither allerdings nicht mehr zum Einsatz. Die Rheinhessen machten am 12. Oktober öffentlich, dass der Linksfuß an einem „körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand“ leidet und daher „bis auf Weiteres“ nicht in den Spielen zur Verfügung stehen wird. Die Erschöpfung sei „möglicherweise Folge einer überstandenen Infektion“.

Der Fanblog „Einsachtvieracht“ und „Tief im Westen“ berichten nun, dass Möglichkeiten einer Rückkehr des gebürtigen Esseners ausgelotet würden. Seit Beginn seiner Krankschreibung befinde er sich wieder daheim und im losen Austausch mit dem VfL Bochum. Möglich sei wenn überhaupt ein Leihe. Ein Rückkauf ist hingegen offenbar ausgeschlossen. Schließlich hatten sich die Mainzer das Abwehrtalent für eine stattliche Ablösesumme von 3,5 Millionen Euro gesichert.

Für alle Parteien wäre es jedenfalls eine Win-Situation. Für den VfL sowieso, da im Abwehrzentrum bei 35 Gegentore in 13 Spielen bisher der Schuh drückt. Für Leitsch, weil er in seinem gewohnten Umfeld wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte. Und für Mainz, weil sie dann im Sommer ihr wiedererstarktes Abwehrjuwel zurückerhalten.

Die Fans des VfL würden Leitsch wohl ohnehin mit Kusshand zurücknehmen. Selbst wenn es nur für ein halbes Jahr ist.