VfL Bochum: Sportchef spricht von einer Niederlage, die "doppelt weh tut"

Große Enttäuschung beim VfL Bochum. Auch das siebte Auswärtsspiel in dieser Saison wurde verloren. 0:3 unterlag der VfL bei Borussia Dortmund.

Die Bochumer hatten sich nach der Lehrstunde in Wolfsburg so viel für das Derby bei Borussia Dortmund vorgenommen.

Der VfL sah auch im Signal-Iduna-Park besser als in der VW-Arena aus. Doch am Ende standen die Bochumer beim 0:3 in Dortmund wieder mit leeren Händen da. Sieben Auswärtsspiele, sieben Niederlagen!

"Wenn du in Dortmund nach 15 Minuten mit 0:2 zurückliegst, wird die Sache sehr, sehr kompliziert. Wir bekommen die Gegentreffer aktuell viel zu einfach, zudem noch aus einem Elfmeter resultierend. Das ist in der Häufigkeit in dieser Saison schon fatal. Wir laufen nach 15 Minuten mit einer riesen Hypothek hinterher", sagte Patrick Fabian gegenüber RevierSport.

Der Sportchef des VfL Bochum versuchte trotzdem die positiven Dinge herauszufiltern und fordert in den letzten beiden Spielen des Jahres gegen Mönchengladbach und in Augsburg Punkte.





Fabian: "Die Mannschaft hat sich trotz des 0:3-Rückstands gewehrt und Chancen kreiert. Leider ist das Hofmann-Tor aufgrund der knappen Abseitsposition nicht gegeben worden. Mit dem 0:3 vor der Halbzeit war der Deckel drauf. Der Zeitpunkt war natürlich bitter. Wir haben den Gegner eingeladen, dass Spiel vorzeitig zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit ist es uns leider nicht gelungen den Anschlusstreffer zu erzielen. Es war am Ende eine verdiente Niederlage, die aufgrund der Derby-Situation doppelt weh tut."

Nun geht es nach zwei Auswärtsspielen und Niederlagen in Wolfsburg sowie Dortmund wieder an die heimische Castroper Straße. Gegen die auswärtsschwachen - vier Remis, zwei Niederlagen, kein Sieg - Gladbacher will der VfL punkten. "Am Dienstag geht es schon weiter. Wir müssen die positiven Dinge aus Dortmund transportieren und gegen Mönchengladbach sowie Augsburg alles dafür tun, um zu punkten", betont Fabian. wozi mit gp