Christopher Antwi-Adjei vom Fußball-Bundesligisten VfL Bochum darf sich berechtigte Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar machen.

Christopher Antwi-Adjei vom VfL Bochum steht in Ghanas vorläufigem Kader für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Neben dem 28-Jährigen stehen aus der 1. und 2. Bundesliga auch Stephan Ambrosius (Karlsruher SC), Ransford-Yeboah Königsdörffer (Hamburger SV), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg) und Kwasi Wriedt (Holstein Kiel) im 55-köpfigen Aufgebot.

Die Berücksichtigung Antwi-Adjeis, der nach schwierigem Auftakt zuletzt zweimal in der Startelf des VfL Bochum stand, kommt etwas überraschend. Der Flügelspieler gehörte bei den zwei vergangenen Testspielen Ghanas gegen Brasilien und Nicaragua nicht zum Kader. Im nächsten Test vor der WM, ein Auswärtsspiel gegen die Schweiz am 17. November, könnte er nun noch eine Gelegenheit erhalten, sich für eine WM--Nominierung zu empfehlen.

VfL Bochum: Nationaltrainer Addo lobt Antwi-Adjei

Trainer der sogenannten "Back Stars" ist übrigens Otto Addo, ehemaliger Mittelfeldspieler und aktueller Talent Manager von Borussia Dortmund. Der 47-Jährige trat nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus beim Afrika Cup 2022 zunächst als Interimstrainer die Nachfolge von Milovan Rajevac und sicherte im März die Teilnahme am Endturnier in Katar.

"Christopher hat eine sehr gute Entwicklung genommen", sagte Addo im Mai in einem Interview mit transfermarkt.de über Antwi-Adjei. "Er war nach meiner Einladung im März ja auch das erste Mal seit längerer Zeit wieder bei uns. Er hat seine Sache in den Trainingseinheiten sehr gut gemacht, auch wenn es mit einem Einsatz gegen Nigeria noch nicht geklappt hat. Am Ende messen wir die Spieler an ihrer Performance in den Vereinen und ich wünsche ihm, dass er noch regelmäßiger zum Einsatz kommt und den Sprung zum Stammspieler in Bochum schafft. Christopher ist ein super Junge und generell stehen die Chancen als Stammspieler in der Bundesliga sicherlich nicht schlecht, bei der WM dabei zu sein."

Antwi-Adjei hat bislang drei Länderspiele für Ghana bestritten, das erste war 2019 gegen São Tomé und Príncipe. Die letzten beiden Partien folgten im Juni 2022 gegen Japan und Chile.

Ghana trifft bei der WM, die am 20. November in Katar beginnt, in der Gruppe H auf Uruguay, Südkorea sowie Portugal.