VfL Bochum: "Mit so einer Leistung haben wir in der Liga nichts verloren"

Der VfL Bochum hat in dieser Saison in der Fremde noch keinen einzigen Punkt geholt. Auch in Wolfsburg unterlag der VfL mit 0:4. Bochums Trainer fand deutliche Worte.

0:4 in Wolfsburg! Und das nach einem sensationellen Auftritt und 2:1-Sieg gegen Union Berlin vor wenigen Tagen.

Die Leistungsdiskrepanz des VfL Bochum zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist unfassbar. "Anne Castroper" nur schwer zu besiegen, in der Fremde leichte Beute für die Gegner.

Bochums Trainer fand nach der 0:4-Pleite in Wolfsburg deutliche Worte.

Thomas Letsch über...

... die Auswärtsschwäche: "Es ist schon extrem schwarz-weiß hier. Letzte Woche war alles toll, jetzt ist alles fürchterlich. Aber natürlich gilt es zu ergründen, was wir alles falsch gemacht haben, dass solch eine Leistung am Ende herausspringt. Wir müssen viele Dinge hinterfragen. In der Zeit, in der ich da bin, haben wir drei Heimspiele und sechs Partien auswärts. Das ist so. Wir können uns nicht auf die Heimspiele verlassen. Wir müssen da eine Lösung finden. Aber wir wissen auch, dass das komplex ist. Ich hatte ein gutes Gefühl vor dem Spiel. Aber nach den 90 Minuten muss man sagen, dass wir ganz weit von einem positiven Ergebnis entfernt waren."





... die Konsequenzen: "Grundsätzlich ist es mein Job, zusammen mit meinem Trainerteam zu überlegen, woran es lag. Ich erwarte das gleiche auch von den Spielern, dass sie sich hinterfragen, woran es liegt, warum wir uns hier so präsentiert haben. Es darf auch mal in einer Kabine lauter werden. Sie dürfen sich auch kritisieren, kritisch damit umgehen. Mit so einer Leistung haben wir in der Liga nichts verloren."

... seinen Wunsch: "Wir als VfL Bochum haben nur eine Chance, Spiele zu gewinnen, wenn wir einhundert Prozent abrufen. Das haben wir in Wolfsburg nicht geschafft. Und nochmal: Wir müssen uns hinterfragen, woran es liegt, dass wir keine hundert Prozent abgerufen haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir auswärts gespielt haben."

... das nächste Auswärtsspiel: "Ich will natürlich auch von der Mannschaft hören, was sie denkt. Ich beziehe sie da mit ein. Ich lasse auch nichts auf die Jungs kommen. Die Mannschaft ist willig und gut. Es gilt gemeinsam Lösungen zu finden, um dann in Dortmund zu bestehen. Denn klar ist auch, dass wir die Liga nicht mit null Punkten auswärts beenden werden.