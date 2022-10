VfL Bochum: "Wir können am Ende froh sein, dass es nur vier Stück waren"

Im heimischen Stadion an der Castroper Straße hui, in der Fremde pfui: So spielt der VfL Bochum in dieser Saison. Auch der Kapitän hat keine Erklärung für die Auswärtsschwäche.

2:3, 0:1, 1:3, 0:4, 1:4, 0:4: Das sind die bisherigen Bochumer Ergebnisse in den sechs Auswärtsspielen der laufenden Bundesliga-Saison.

Das jüngste Resultat: 0:4 beim VfL Wolfsburg. Und das nur wenige Tage nach dem 2:1-Sieg über den 1. FC Union Berlin. Auch die Bochumer Profis haben für die eklatante Schwäche in der Fremde keine Erklärung.

"Ich habe gar keine Ahnung. Wir wollten so wie in den letzten Heimspielen agieren. Aber wir hatten gar keinen Zugriff, wir waren immer zu spät. Wir können am Ende froh sein, dass es nur vier Stück waren", sagte Anthony Losilla nach dem Debakel in Wolfsburg.

Der Kapitän versuchte wenigstens zu erläutern, was in der VW-Stadt schief lief. Losilla: "Wir verlieren einfach zu schnell die Orientierung in so einem Spiel. Ich weiß nicht, was unser Problem auswärts ist. Wenn wir jede Woche vier Stück auswärts kassieren, dann wird es schwierig."

Ich kann das wirklich nicht erklären. Das kann nur eine Kopfsache sein. Wir schaffen es zuhause gegen starke Mannschaften und auswärts funktioniert nichts. Das kann nur eine mentale Frage sein. Anthony Losilla

Er ergänzte: "Standards sind auch immer eine Sache von Konzentration. Man muss mit dem Gegenspieler einfach mitlaufen, aber die Wolfsburger kommen zweimal freistehend zum Kopfball. Das darf einfach nicht passieren."





Der 36-Jährige wollte auch niemandem die Schuld in die Schuhe schieben. Es geht nur gemeinsam, diese Auswärtsschwäche abzustellen. Losilla betonte. "Wenn man so verliert, dann kann man nicht den Finger auf die anderen Kollegen zeigen. Da muss jeder in den Spiegel schauen und sich selbst bewerten. Das ist ein Ding der ganzen Mannschaft und nicht von einzelnen Spielern. Ich kann das wirklich nicht erklären. Das kann nur eine Kopfsache sein. Wir schaffen es zuhause gegen starke Mannschaften und auswärts funktioniert nichts. Das kann nur eine mentale Frage sein."

Schon in der nächsten Woche hat der VfL die Chance auswärts seinen ersten Punkt zu holen. Dann geht es am Samstag (5. November, 15.30 Uhr) zum Derby zu Borussia Dortmund.

