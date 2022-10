VfL Bochum: Vereinslegenden kandidieren für das Präsidium

RWE Uhlig über das Pokal-Los WSV, die aktuelle Lage und den Fan-Zuspruch

Rot-Weiss Essen trifft am Samstag in der Liga auf den FSV Zwickau. Vier Spiele hat RWE noch bis zur WM-Pause in der 3. Liga. Hinzu kommt das Niederrheinpokal-Viertelfinale.