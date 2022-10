VfL Bochum / FC Schalke: Vereine bestätigen den Reis-Deal

Am Mittwoch war es bereits klar. Jetzt haben auch der VfL Bochum und der FC Schalke eine Einigung bezüglich der Personalie Thomas Reis bestätigt.

Jetzt ist es auch offiziell perfekt. Thomas Reis wird neuer Trainer des FC Schalke. Die Königsblauen haben eine Einigung bezüglich einer Ablöse für den trotz seiner Beurlaubung noch bis zum 30. Juni 2023 beim VfL unter Vertrag stehenden Reis erzielt. Das bestätigten beide Vereine am Donnerstagmorgen.

Der VfL schrieb in einer kurzen Mitteilung: "Der VfL Bochum und Thomas Reis haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des Vertragsverhältnisses geeinigt. Der ehemalige Cheftrainer des VfL, seit dem 12. September freigestellt, wird zum FC Schalke 04 wechseln. Mit ihm wird auch der ehemalige Co-Trainer Markus Gellhaus beim Reviernachbarn anheuern. Gellhaus war gemeinsam mit Reis freigestellt worden. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen."

Peter Knäbel, Mitglied des Schalke-Vorstands und verantwortlich für den Bereich Sport, erklärte in einer Mittelung der Königsblauen: "Wir sind sehr froh darüber, dass wir Thomas Reis als neuen Chef-Trainer für Schalke 04 gewinnen konnten. Kurzfristig wird es für uns darum gehen, aus den vier Spielen bis zur WM-Pause möglichst viele Punkte zu holen. Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainer-Team optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist.“





Der weiter im Ruhrpott arbeiten wird und nach dem sensationellen Klassenerhalt mit Bochum nun eine ähnliche schwierige Aufgabe in Gelsenkirchen vor sich hat. Vor seinem Start erklärt er: "Ich freue mich riesig darüber, nun ein Teil des FC Schalke 04 zu sein. Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen. Die Herausforderung ist ohne Frage eine große, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen.“

Reis feiert sein Debüt auf der S04-Bank am Sonntag (17:30 Uhr) beim Heimspiel gegen den SC Freiburg.