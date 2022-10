Schalke 04: Thomas Reis soll am Donnerstag vorgestellt werden

Schalke hat derzeit keinen Trainer und keinen Sportdirektor. Am Donnerstag wird die Trainer-Stelle besetzt sein.

Was für ein Trubel in diesen Tagen beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Noch während die Trainersuche lief, verabschiedete sich Sportdirektor Rouven Schröder - trotz eines Vertrages bis 2024 - aus Gelsenkirchen.

Jetzt steht Schalke ohne Trainer und ohne Sportdirektor da. Doch eine Baustelle wird am Donnerstag geschlossen. Nachdem am Mittwoch noch Cp-Trainer Matthias Kreutzer das S04-Training leitete, könnte Thomas Reis die Einheit am Donnerstag schon übernehmen.

Auf jeden Fall ist eine Einigung zwischen allen Parteien, da Reis trotz seiner Beurlaubung beim VfL Bochum noch bis zum Ende der Saison dort unter Vertrag steht, erzielt worden. Schalke wird eine kleine Ablöse zahlen, der Wechsel danach vollzogen.

Denn Schalke und Reis, der schon im Sommer auf der Wunschliste der Knappen stand, sind sich bereits einig. Der Coach, der die Bochumer in die Bundesliga führte und dort im letzten Jahr den Klassenerhalt erreichte, soll auch seinen ehemaligen Co-Trainer Markus Gellhaus mit nach Gelsenkirchen bringen.

Der VfL Bochum spart durch den Reis-Wechsel hohe sechsstellige Summe

Für den VfL wird sich der Deal finanziell auch lohnen, denn nach RS-Infos spart Bochum durch das Paket aus Ablöse und nicht zu zahlendem Gehalt rund 600.000 Euro bis zum Ende der Spielzeit.

Reis würde sein Debüt für die Königsblauen dann am Sonntag feiern, wenn Schalke zuhause auf den SC Freiburg trifft (17:30 Uhr). Vor der Winterpause, die aufgrund der WM in Katar bereits im November beginnt, hätte Reis mit seiner neuen Mannschaft dann noch die Spiele bei Werder Bremen, gegen den FSV Mainz und beim FC Bayern München zu bestreiten.