VfB Stuttgart: Nach 0:5-Pleite - Trainer-Entscheidung gefallen

Der VfB Stuttgart unterlag am Samstag in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 0:5. Nach dem Spiel gab der Vereine eine Trainer-Entscheidung bekannt.

Die Fans des VfB Stuttgart sind nach dem 0:5-Debakel bei Borussia Dortmund um eine Personalie schlauer.

Michael Wimmer bleibt bis zur Winterpause Trainer des VfB Stuttgart. Das bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem Spiel. Er sagte bei "Sky": "Wir haben uns relativ bewusst entschieden, mit Michael weiterzugehen bis zu diesem Spiel und können auch hier ganz klar sagen, dass das bis zur Winterpause Bestand hat."

Mislintat weiter: "Wir werden die zwei verbleibenden Wochen zusammen angehen und dann in der Winterpause ganz sauber mit viel Zeit, so wie es der VfB Stuttgart eigentlich in den letzten Jahren gemacht hat, entscheiden." Geht es nach dem Stuttgarter Sportchef, dann hat Wimmer auch über das Jahr 2022 hinaus Chancen Cheftrainer des VfB zu bleiben.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen und ich freue mich, die vier Spiele mit der Mannschaft Gas zu geben, werde alles reinhauen und dann gucken wir mal, was der Verein zur Winterpause entscheidet", sagte Wimmer.

Mislantat hatte zuvor nicht gesagt, wer die beiden Top-Kandidaten sein sollen, die Rede war in den Medien zuletut vom vereinslosen Dänen Jess Thorup sowie Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam. Doch Schreuder hatte zuletzt erklärt, dass er kein Interesse an einem Job beim VfB habe.

Für die abstiegsbedrohten Schwaben, die in dieser Saison nur ein Spiel - 4:1 gegen VfL Bochum - gewannen, geht es vor der WM-Pause noch gegen Augsburg, Mönchengladbach, Hertha BSC und Bayer Leverkusen. Das Jahr 2023 beginnt dann für den VfB am 21. Januar mit einem Heimspiel gegen Mainz. wozi mit dpa