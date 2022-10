VfL Bochum Sonderzug für 800 Fans - VfL feiert 50 Jahre Fanfreundschaft mit Bayern München

Am 20. Spieltag tritt der VfL Bochum beim FC Bayern München an. Dazu gibt es eine besondere Aktion der Fans beider Vereine.

Beim Hinspiel in Bochum musste die große Fanparty zwischen den Anhängern des VfL Bochum und des FC Bayern München ausfallen. Beim Rückspiel in München am 20. Bundesligaspieltag im Februar 2023 soll sie nun stattfinden. Dafür wollen die Fans beider Vereine sorgen. Denn die Fanfreundschaft zwischen den Fans beider Vereine feiert in dieser Saison ihr 50-jähriges Bestehen.

Und die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. Damit auch möglichst viele Fans dabei sein können, wird es einen Sonderzug geben. Das hat nun Marwan Omeirat von der Organisation „Zug um Zug Fanexpress“ bekannt gegeben. Der Bochumer organisiert bereits seit 1998 Sonderzüge für Fans des VfL Bochum. Zu Beginn der 2000er Jahre gab es auch einen Bayern-Express, der die Fans zu den Spielen des FCB bringen sollte.

„Im Zug wird es zwei Party-Waggons geben, in denen zu fanfreundlichen Preisen gefeiert werden kann“, verspricht Omeirat. Rund 800 Anhänger sollen in dem Zug Platz finden. Eine Fahrkarte wird 69 Euro kosten. Die Abwicklung wird zusammen mit Fan-Organisationen beider Vereine durchgeführt. Noch ist nicht bekannt, ab wann die Tickets dafür erworben werden können.

Doch wie kam es zu der Fanfreundschaft zwischen dem VfL Bochum und Bayern München? Sie nahm ihren Ursprung im November 1972 und begann spätestens am 26. Mai 1973. Damals durfte der VfL-Fanclub Bochumer Jungen vor der 1:5-Niederlage der Westfalen in München eine Ehrenrunde über die Tartanbahn im frisch bezogenen Olympiastadion laufen. Sie präsentierten dabei Banner mit der Aufschrift „VfL-Fanclub grüßt FC Bayern“.

Das Vorspiel: Nach dem Hinspiel Ende November 1972 jagten VfL-Anhänger einige Bayern-Fans durch Bochum, wollten ihnen an die Wäsche. Das bekamen der erste und bis dahin einzige Bochumer Fanclub „Bochumer Jungen“ mit.

Sie stellten sich schützend vor die Bayern und nahmen sie mit in ihre Stammkneipe. Nach ein paar gemeinsamen Bier ging es für die Münchener zurück in die Heimat. Beim Rückspiel gab es dann eine Art Gegeneinladung. Und das besagte Spruchband.