Brandt über BVB-Krise: „Weiß nicht, ob das ein Motivations-Thema ist“

Julian Brandt sieht mangelnde Motivation und Arbeitsbereitschaft nicht als Ursache für die zuletzt mäßigen Vorstellungen des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund an.

„Ich glaube, dass die grundsätzliche Motivation bei jedem drin ist. Ich glaube, dass sich das bei dem einen oder anderen im Ausdruck unterscheidet. Jeder zeigt das anders“, sagte Brandt bei Sky: „Trotz alledem weiß ich nicht, ob das so ein Motivations-Thema ist.“

Der Offensivspieler sieht seinen in der Bundesliga auf Platz acht abgerutschten Klub vielmehr mit „vielen Widerständen in jeglicher Form“ konfrontiert. „Ob das eine Mannschaft ist, die hinten tief drinsteht, ob sie aggressiv ist, ob das eine Mannschaft ist, wie jetzt als Beispiel Manchester City in der Champions League, die natürlich extrem gut angreifen. Und das ständige über 90 Minuten Widerstand leisten“, sagte der 26-Jährige: „Das ist, glaube ich, ein extremes Thema bei uns momentan. Neben den fußballerischen Qualitäten, die wir langsam wieder versuchen müssen auf dem Platz zu bringen.“

Brandt forderte zudem, den „Spaßfaktor“ wieder verstärkt im Auge zu behalten. „Wir müssen den Funken wieder auf die Fans überspringen lassen. Und das sind glaube ich die zwei wirklich dicken Säulen, wo wir echt drauf aufpassen müssen“, sagte er: „Und natürlich ist es nicht so, dass da von heute auf morgen der Riesensprung kommt. Aber Schritt für Schritt muss es uns wieder gelingen.“