VfL Bochum: Antwi-Adjei spricht über WM-Chance - Lob von Trainer Letsch

Christopher Antwi-Adjei war beim VfL Bochum in der bisherigen Saison etwas außen vor. Vor dem Heimspiel gegen Union Berlin spricht er über seine Situation und die WM.

Beim Sieg im Pokal gegen die SV Elversberg stand Christopher Antwi-Adjei erstmals in dieser Saison in der Startelf des VfL Bochum. "Spielzeit tut immer gut", sagte er zwei Tage später nach dem Training am Donnerstag.

In der Bundesliga kam der 28 Jahre alte Außenstürmer bislang nur zu fünf Einwechslungen. An den ersten sechs Spieltagen, als Thomas Reis noch an der Seitenlinie stand, sammelte Antwi-Adjei nur dünne 19 Spielminuten, war zwischenzeitlich jedoch auch verletzt.

"Ich würde nicht sagen, dass es am Trainerwechsel liegt", sagt er daher. "Klar, letzte Saison habe ich mehr Spielzeit bekommen. Ich wurde aber auch zweimal von Verletzungen zurückgeworfen. Wenn ich gesund bin, kann ich der Mannschaft helfen. Das gilt aber für jeden Spieler im Kader. Es liegt an jedem selbst, sich mit Leistung einen Platz in der Startelf zu verdienen."

Reis-Nachfolger Thomas Letsch führte den gebürtigen Hagener zuletzt langsam heran, brachte ihn zweimal zur zweiten Halbzeit, ehe Antwi-Adjei im Pokal bis zur 70. Minute mitwirken durfte.

Ob er gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr) erneut von Beginn an dabei ist, ließ Letsch am Donnerstag offen. Der Coach bezeichnete Antwi-Adjei jedenfalls als "spannenden Spieler" und lobte: "Wir wissen um seine Geschwindigkeit und dass er dem Gegner damit Probleme bereiten kann. Er hat es gegen Elversberg sehr ordentlich gemacht. Wir brauchen Konkurrenz auf diesen Positionen."

Gegen Drittliga-Spitzenreiter Elversberg zitterte sich der VfL nach einem späten Tor in die nächste Runde. Im Heimspiel gegen Union treffen die Bochumer erneut auf einen Tabellenführer, der zuletzt Borussia Dortmund eindrucksvoll besiegte (2:0). Antwi-Adjei weiß: "Gegen Union brauchen wir aber eine bessere Leistung um etwas mitzunehmen."

Was den Gegner auszeichne? "Sie treten immer als Mannschaft auf. Das ist ihre große Stärke. Es ist schwer, Tore gegen Sie zu erzielen. Deshalb müssen wir eklig in den Zweikämpfen sein und vor allem bei den Standards da sein."

Die letzten beiden Bundesliga-Wochen hatten für den VfL etwas von einer Achterbahnfahrt. Erst der erlösende erste Saisonsieg beim 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Dann der Rückschlag mit dem 1:4 in Stuttgart, die Leistung der Letsch-Elf besser war als es das Ergebnis vermuten lässt.

Dennoch steht der VfL nach zehn Spieltagen am Tabellenende. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt bereits vier Punkte. "Natürlich geben wir uns nicht auf", betont Antwi-Adjei. "Man hat ja beim Sieg gegen Frankfurt gesehen, wie schnell man zu den anderen Teams aufschließen kann. Gegen Stuttgart konnten wir leider nicht daran anknüpfen. Aber wenn wir eine kleine Serie starten, ist man ganz schnell wieder dran."

Ich kann nur auf dem Platz Gas geben - alles weitere liegt beim Nationaltrainer. Christopher Antwi-Adjei

Dafür bieten sich in diesem Kalenderjahr noch fünf Gelegenheiten, ehe die Liga Mitte November in die WM-Pause geht. Womöglich ist Antwi-Adjei beim Turnier in Katar sogar mit dabei. Dreimal spielte er bislang für die Nationalelf Ghanas, zuletzt im vergangenen Juni. Zum jüngsten Lehrgang im September wurde er allerdings nicht eingeladen.

"Ab und zu gibt es Kontakt, zuletzt vor zwei, drei Wochen", sagt Antwi-Adjei über den Austausch mit Nationalcoach Otto Addo. Mit Blick auf seine Chancen auf eine Nominierung gibt sich der Flügelflitzer zurückhaltend: "Jetzt ist nicht mehr so viel Zeit. Ich kann nur auf dem Platz Gas geben - alles weitere liegt beim Nationaltrainer."

mit gp