Bochum-Trainer: "Dieses Weiterkommen ist wie ein Boost für uns"

Der VfL Bochum geht nach dem Weiterkommen bei der SV Elversberg wieder mit mehr Selbstvertrauen ins Bundesligaspiel am Sonntag gegen Union Berlin.

Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, feierte in seinem 4. Pflichtspiel als Bochumer Chefcoach beim 1:0-Erfolg in Elversberg seinen zweiten Sieg. Er glaubt, dass dieser Erfolg der Mannschaft einen Schub vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen Union Berlin geben wird.

RevierSport hat mit Letsch nach dem Erfolg in Elversberg gesprochen.

Thomas Letsch über...

... das Weiterkommen in Elversberg: "Es war ein hartes Stück Arbeit gegen einen sehr guten Gegner. Elversberg mischt als Aufsteiger die Liga auf, spielt hier völlig ohne Druck. Sie sind sehr selbstbewusst in das Spiel gegangen. Gegen solch einen Gegner ist es alles andere als einfach. Wir haben uns aber in das Spiel gebissen, die Mannschaft hat im Laufe des Spiels den Kampf angenommen. Das wollten wir sehen."

... den Nebel in der Schlussphase: "Ich habe keine Ahnung, was in den letzten 15 Minuten passiert ist. Ich habe alles, was vor meinen Augen passiert ist, mitbekommen. Aber alles andere nicht. Ich glaube, dass es auch schwer gewesen wäre in der Verlängerung unter diesen Bedingungen weiterzuspielen."

... seine erste kleine Bilanz als VfL-Trainer: "Wir haben jetzt vier Spiele zusammengemacht und zwei Partien gewonnen, zwei Begegnungen verloren. Rückblickend habe ich über das Stuttgart-Spiel positiver gesprochen als vielleicht jetzt gegen Elversberg. Aber am Ende geht es um Ergebnisse. Wir müssen jetzt schnell regenerieren und uns voll auf das Spiel gegen Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin fokussieren. Aber klar: Dieses Weiterkommen ist wie ein Boost für uns."

... die Personallage vor dem Union-Berlin-Spiel: "Wir haben zum Glück Zeit bis Sonntag. Ich hoffe, dass Kosta Stafylidis und vielleicht auch Jacek Goralski zurückkommen. Michael Esser ist noch kein Thema. Bei Simon Simon handelt es sich um nichts Großes, aber immerhin eine Muskelverletzung. Jede Muskelverletzung ist eine zu viel. Er muss sich noch ein wenig gedulden. Wir hoffen natürlich aber, dass er schnell zurückkommt. Schließlich ist er ein wichtiger Spieler für uns." mit gp