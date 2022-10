Bundesliga: So geht der VfL Bochum in das Kellerduell gegen Stuttgart

Kellerduell in der Fußball-Bundesliga: Der VfL Bochum ist am Samstag beim VfB Stuttgart zu Gast. Dieser Mannschaft vertraut Trainer Thomas Letsch.

Tabellenletzter gegen Vorletzter, VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart - mehr Kellerduell geht nicht in der Fußball-Bundesliga am 10. Spieltag. Für die richtungsweisende Partie am Samstag-Nachmittag (15:30 Uhr, RS-Liveticker) hat sich VfL-Trainer Thomas Letsch nach dem ersten Saisonsieg gegen Frankfurt (3:0) überlegt, nur auf einer Position zu wechseln.

Der Gegner ist derzeit in derselben Situation, in der sich Bochum noch vor wenigen Wochen befand. Die Parallelen sind unverkennbar: Trainer Pellegrino Matarazzo musste unter der Woche gehen, weil der VfB in der laufenden Bundesliga-Saison noch keine Partie gewinnen konnte. Für ihn wird vorerst sein jetzt ehemaliger Co-Trainer Michael Wimmer übernehmen.

"Wir bereiten uns auf ein paar Szenarien vor, der Fokus liegt aber auf uns", wollte Letsch dem Wechsel an der Seitenlinie im Vorfeld aber nicht die größte Bedeutung zuschreiben. Wenig überraschend nimmt der 54-Jährige kaum Änderungen an der siegreichen Mannschaft vor. Einzig der von Corona wiedergenesene Kevin Stöger rotiert erwartungsgemäß für Patrick Osterhage in die Mittelfeldzentrale.

So spielt der VfL: Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Soares - Losilla, Förster, Stöger - Zoller, Hofmann, Holtmann

Verzichten muss Letsch auf Jacek Goralski, Lys Mousset, Saidy Janko, Konstantinos Stafylidis, Michael Esser und Paul Grave. Als Riemann-Vertreter sitzt Marko Johansson erstmals auf der Bank. Dort nimmt auch Dominique Heintz als Alternative für die Innenverteidigung erstmals wieder Platz.

Mit einem Sieg würde Bochum sowohl den VfB Stuttgart als auch den Revier-Rivalen FC Schalke hinter sich lassen und auf den Relegationsrang 16 klettern. Eine Niederlage wäre ein herber Dämpfer für die Aufbruchstimmung unter Letsch. Dementsprechend motiviert dürfte seine Mannschaft ab 15:30 Uhr zu Werke gehen.