Schalke: So reagieren S04-Fans auf den Kramer-Verbleib

Schalke 04 hält auch nach der 0:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim an seinem Trainer Frank Kramer fest. Wir haben vor dem Spiel der U23 gegen RW Ahlen die Fans dazu befragt.

Der FC Schalke 04 hält trotz vier Niederlagen in Folge und der 0:3-Pleite gegen die TSG Hoffenheim weiter an Trainer Frank Kramer fest. Der Coach wird auch am Dienstag beim DFB-Pokalspiel in Sinsheim auf der S04-Bank sitzen.

Diese Entscheidung hatte sich schon am gestrigen Abend angedeutet, da Sportdirektor Rouven Schröder die erwartete Reaktion auf die uninspirierte Leistung in Leverkusen (0:4) gesehen hatte. Nach einer Analyse am Samstagmorgen folgte dann die Entscheidung, mit Kramer weiter zu machen.

Und diese wird offenbar auch von den Fans mitgetragen. Wir haben einige Reaktionen beim Spiel der U23 gegen Rot Weiss Ahlen (2:) eingefangen. "Ich finde es richtig, dass wir mit Kramer weitermachen", sagte zum Beispiel Andreas Grömminger vom Fanclub "Schalker Freunde Bodensee". "Das mit den fünf Trainern in einer Saison hatten wir vor zwei Jahren. Und was hat es gebracht? Nichts. Von daher ist es vielleicht gut, jetzt mal einen anderen Weg zu gehen."

S04-Anhänger Karl-Josef Marder vermisst zwar weiterhin "eine klare Spielidee" und kann nicht verstehen, "warum wir spielstarke Profis wie Zalazar vor seiner Verletzung so wenig eingesetzt haben. Aber dennoch finde ich es in Ordnung, es weiter mit Kramer zu versuchen. Denn die Leistung gestern war okay."

Schalke: So reagieren Fans auf den Kramer-Verbleib

Schalke-Fan Thorben Neumerkel reicht das allerdings nicht: "Ich finde die Entscheidung nicht so gut, weil ich befürchte, dass wir wichtige Zeit verlieren und bis zur WM-Pause schon abgeschlagen sind. Ich würde mir einen anderen Trainer mit einer offensiveren und schnelleren Spielidee wünschen." Ebenso sah es offenbar eine kleinere Gruppe von Fans, die "Schmeißt den Kramer raus" in Richtung Sportvorstand Peter Knäbel auf der Tribüne skandierte.

Das Ehepaar Paggy und Fabian Froh kann dagegen die Entscheidung der S04-Spitze nachvollziehen und unterstützt diese. "Wir finden das gut. Bis zum 0:2 hätte es auch längst 1:1 stehen können am Freitagabend gegen Hoffenheim. Wir bezahlen bereits Dimitrios Grammozis (Ex-Trainer, steht noch unter Vertrag, d. Red.) und haben als Verein eh kein Geld. Deshalb müssen wir die finanzielle Situation nicht noch weiter verschlechtern. Personelle Kontinuität ist der richtige Weg, wenn man von Frank Kramer weiter überzeugt ist."