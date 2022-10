1. FC Köln am Scheideweg - Baumgart: „Schwierige Phase“

MSV vor BVB II Fünf Ausfälle, Ziegner freut sich auf Heimspiel in Wuppertal

Am Sonntag (14 Uhr) trifft der MSV Duisburg in der 3. Liga beim BVB II an - gespielt wird allerdings im Stadion am Zoo in Wuppertal. So sieht es im Vorfeld beim MSV aus.