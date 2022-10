TSG Hoffenheim: Drei Ausfälle, das sagt Breitenreiter über seine Schalke-Rückkehr

Die TSG Hoffenheim ist am Freitag beim FC Schalke 04 zu Gast. Für Trainer André Breitenreiter ist es das Wiedersehen mit dem Ex-Klub.

Der FC Schalke 04 steht vor Hoffenheimer Tagen. Am Freitagabend (20.30 Uhr) kommt die TSG zum zehnten Bundesliga-Spieltag in die Arena. Nur vier Tage später treffen sich beide Klubs zur zweiten DFB-Pokalrunde in Sinsheim wieder.

Für Hoffenheims Chefcoach André Breitenreiter ist es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Verein. Der 49-Jährige trainierte Schalke in der Spielzeit 2015/16 - und musste trotz Platz fünf am Saisonende wieder gehen. Besondere Gefühle löst die Rückkehr in die Arena aber nicht aus, wie Breitenreiter erklärt: "Als Trainer ist es auch ganz normal, dass man immer mal wieder auf einen Ex-Klub trifft, das löst bei mir keine anderen Emotionen aus als Spiele gegen andere Vereine." Zumal der Trainer auch schon mit Hannover 96 gegen Schalke spielte.

Obwohl seine Amtszeit damals schnell zu Ende ging, hege Breitenreiter keinen Groll auf Schalke. "Das ist ein fantastischer Verein, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt und noch immer viele Freunde dort. Meine Zeit dort ist aber mittlerweile sechs Jahre her - das ist Vergangenheit."

Breitenreiter steht seit dem Sommer bei der TSG an der Linie. Zuvor feierte er die Schweizer Meisterschaft mit dem FC Zürich. Sein Start bei Hoffenheim lief verheißungsvoll. Deshalb können die Kraichgauer (aktuell Platz 7) mit einem Erfolg auf Schalke in die Spitzengruppe der Liga aufrücken, obwohl sie zuletzt dreimal sieglos blieben.

Schalke steht derweil bei erst einem Saisonsieg und belegt den Relegationsrang. Wie Breitenreiter der Gegner erwartet? "Wir sind auf eine Dreier- und Viererkette vorbereitet, zuletzt in Leverkusen haben sie das System in der zweiten Halbzeit gewechselt. Wir werden versuchen, die von uns analysierten Schwächen zu nutzen. Sie haben große Spieler, zuletzt auch vermehrt mit langen Bällen gearbeitet - darauf müssen wir vorbereitet sein."

S04 sei eine "starke Mannschaft, die alles reinwirft, zudem erwarten wir eine großartige Atmosphäre. Aber wir wollen diese für uns nutzen, Selbstvertrauen vermitteln und gut ins Spiel kommen. Vor allem wollen wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen."

Verzichten muss der gebürtige Langenhagener auf ein Trio. Ermin Bicakcic sowie Benjamin Hübner haben nach Verletzungen noch Trainingsrückstand. Ihlas Bebou fällt aufgrund von Knieproblemen aus.