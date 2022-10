VfL Bochum: Götze bei Frankfurt dabei – Glasner warnt vor schnellen Stürmern

Der VfL Bochum bekommt es am 9. Spieltag der Bundesliga mit dem nächsten Top-Team zu tun. Eintracht Frankfurt ist zu Gast und kann wieder auf einen Leistungsträger bauen.

Nach dem schwachen 0:4 in Leipzig bekommt es der VfL Bochum am 9. Spieltag der Bundesliga gleich mit dem nächsten Champions-League-Teilnehmer zu tun. Eintracht Frankfurt gastiert am Samstag (8. Oktober, 15:30 Uhr) „anne Castroper“.

Für Thomas Letsch in seinem zweiten Spiel als VfL-Coach also eine alles andere als einfache Aufgabe, um den ersten Saisonsieg endlich einzufahren. Doch dass dieses Spiel auch für die favorisierten Gäste kein Selbstläufer wird, weiß Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher, der mit seiner Mannschaft unter der Woche noch ein starkes 0:0 gegen Tottenham Hotspur im Europapokal einfuhr, nimmt das sieglose Schlusslicht nicht auf die leichte Schulter.

„Wir täten gut daran, nicht auf die Tabelle zu schauen“

„Ich erwarte einen hochmotivierten Gegner. Bochum ist eine sehr kampfstarke Mannschaft“, warnte der Europa-League-Sieger. „Ich gehe davon aus, dass sie über ihre schnellen Stürmer versuchen werden, uns Probleme zu bereiten. Darauf sind wir vorbereitet“, hob er den flinken Bochumer Angriff gesondert hervor.

Dass die Frankfurter immer mal wieder für einen Patzer gegen vermeintlich schwächere Teams gut sind, zeigten sie bereits in der Vergangenheit. Auch Glasner weiß, dass die Konstanz bei der SGE nicht immer vorhanden ist. „Wir täten gut daran, nicht auf die Tabelle zu schauen. Wir können gegen den Ersten gewinnen und im nächsten Spiel gegen den Letzten verlieren. Auch in Bochum werden wir geistig frisch und motiviert ins Spiel gehen.“

Götze bekommt eine Garantie

Wie genau die Aufstellungen auf beiden Seiten aussehen, bleibt abzuwarten. Beide Teams spielten in dieser Saison defensiv bereits mit Vierer- und Dreierkette. Klar ist jedenfalls, dass eine wichtige Säule auf Seiten der Frankfurter zurückkehrt. „Mario Götze hat heute ohne Probleme trainiert. Wir haben aus dem Tottenham-Spiel keine großen Blessuren gezogen.“ Das Spiel gegen die Spurs hatte der Weltmeister mit einer Sprunggelenksverletzung verpasst. Jetzt ist er zurück und bekommt sogar eine Garantie: „Mario Götze wird definitiv spielen, wenn er bei 100 Prozent ist.“

Mit ihrem Spielmacher wollen sich die Frankfurter weiter auf den europäischen Plätzen festsetzen. Klar ist: Mit einem Sieg zieht die SGE mindestens entweder an Bayern oder Dortmund (je nach Spielausgang im „Klassiker“) vorbei.