Schalke: Zalazar meldet sich nach seiner Fuß-OP

Rodrigo Zalazar fehlt dem FC Schalke bis zur Winterpause, auch eine Operation wurde nötig. Die ist nun überstanden.

Die Szene sah eigentlich ganz harmlos aus. Knapp 100 Sekunden waren am Sonntagabend in der zweiten Halbzeit zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg (2:3) gespielt, als der soeben eingewechselte Rodrigo Zalazar einen Pass nicht rechtzeitig ersprinten konnte und eine Sekunde später kam als der Augsburger Jeffrey Gouweleeuw.

Einen Kontakt zwischen beiden gab es nicht - und doch hielt sich Zalazar unmittelbar danach und auch im späteren Verlauf des Spiels immer wieder den linken Fuß. Er hatte sich offenbar vertreten. Am Tag nach dem Spiel folgte die bittere Diagnose: Mittelfußbruch.





Zalazar spielte mit dieser Verletzung bis zum Schlusspfiff durch. Die Verantwortlichen an der Seitenlinie fragten immer wieder nach, ob Zalazar nicht wieder ausgewechselt werden wolle. Der schüttelte den Kopf, ließ sich nur während des Spiels ein Schmerzmittel geben.

Durch die Verletzung ist das Fußballjahr 2022 für Zalazar beendet. Bis zum Ende der Hinrunde am 12. November wird er nicht mehr für Schalke spielen können. Auch der Traum von der Teilnahme an der WM 2022 mit Uruguay ist vorbei.

Für einen Beitrag auf Instagram konnte Zalazar aber schon wieder lachen. Er meldete sich aus einem Bochumer Krankenhaus nach einer Operation, die durch die Verletzung nötig wurde. "Operation geschafft - Zeit zur Erholung und um stärker zurückzukommen", schrieb Zalazar.

Von den Schalke-Fans und zahlreichen aktuellen und ehemaligen Mitspielern gab es massenweise Genesungswünsche. Zum Beispiel meldete sich Darko Churlinov, in der Aufstiegssaison Zalazars kongenialer Partner, der inzwischen in England spielt. "Danke an alle für die zahlreichen Nachrichten", schrieb Zalazar.