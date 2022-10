Bundesliga: Talfahrt unterm Bayer-Kreuz, Bilanz gegen S04 positiv

Krisenklub Bayer Leverkusen empfängt am 9. Spieltag der Bundesliga Schalke 04 und will einen Schritt aus der Krise machen. Die Gesamtbilanz spricht gegen die Knappen.

Am Samstag (8. Oktober, 15.30 Uhr) empfängt Bayer Leverkusen den FC Schalke 04. Bereits zum 80. Mal treffen die Werkself und die Knappen aufeinander. Während es in der Vergangenheit oft zumindest für einen der beiden Klubs um Titel ging, ist es am 9. Spieltag der diesjährigen Bundesliga ein Kellerduell. Der 17. Trifft auf den 15. Die Leverkusener haben einen erschreckend schwachen Saisonstart hingelegt, der Trainer Gerardo Seoane nach dem 0:2 in der Champions League gegen den FC Porto den Job kostete. Xabi Alonso übernimmt die Geschicke unterm Bayer-Kreuz.

Nur fünf Punkte konnte Bayer in den ersten acht Partien sammeln, zuletzt setzte es ein 0:4 gegen den FC Bayern München. Seit dem einzigen Saisonsieg beim 3:0 in Mainz wartet Bayer vier Bundesligaspiele auf einen Sieg und findet sich auf Tabellenplatz 17 wieder. Ein Saisonstart, wie ihn beim Champions-League-Teilnehmer die wenigsten befürchtet hatten.

Bilanz auf Seiten von Bayer

Gegen den Aufsteiger aus Gelsenkirchen will die Werkself die Krise beenden und kann auf eine positive Bilanz gegen die Knappen blicken: 34 der Vergleiche entschied Leverkusen für sich, bei 24 Unentschieden gewann Königsblau 21 Mal. Auch das Torverhältnis spricht mit 134:117 für Bayer. Immerhin: Die letzten drei Schalker Siege gab es allesamt in der BayArena, wo auch im kommenden Kräftemessen der Ball rollen wird.

Das letzte Mal gewann S04 im Februar 2018, es folgten je drei Remis und Niederlagen in den nächsten Duellen. In der Schalker Abstiegssaison endeten die letzten Spiele beide mit einem Leverkusener Sieg, einem 0:3 folgte ein 1:2 aus Schalker Sicht (Torschütze Klaas-Jan Huntelaar). Die besten Torschützen im ewigen Duell sind übrigens Ulf Kirsten (11 Tore) auf Bayerseite und Kevin Kuranyi, der für Schalke siebenmal in den Leverkusener Kasten traf. Die meisten Spiele gegen Leverkusen für S04 machte Gerald Asamoah, der zwanzig Mal die Werkself forderte.