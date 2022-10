Krawall: Fanlager von RWE und Schalke liefern sich offenbar eine Schlägerei - 16 Festnahmen

Zwei Pleiten, zweimal gab es Frust-Potential. Das haben Zuschauer zweier Fanlager leider mit falschen Mitteln ausgelebt.

In der 3. Liga hat Rot-Weiss Essen sein Auswärtsspiel am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:3 (0:1) verloren. In der Bundesliga verlor am Sonntagabend der FC Schalke sein Heimspiel gegen den FC Augsburg nach einem spannenden Spielverlauf mit 2:3 (1:2).

RWE steht zwar - wie die Königsblauen - in der Tabelle noch einen Platz über dem ersten Strich, trotzdem konnten offenbar kleine Teile der Besucher die Niederlagen nur schwerlich verarbeiten. Allerdings sollte man seinen Frust anders abbauen als hier. Denn wie die Polizei in einer Pressemitteilung veröffentlichte, gab es am Sonntagabend gegen 21 Uhr eine Schlägerei am Hauptbahnhof in Essen.





In der Mitteilung der Polizei Essen heißt es: "Heute gegen 21 Uhr (2. Oktober 2022) erhielt die Leitstelle der Polizei Essen Kenntnis von einer Schlägerei am Hauptbahnhof Essen, an der in der Spitze circa 50 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Bei den mutmaßlichen Schlägern soll es sich nach ersten Erkenntnissen um Personen aus den Fanlagern von Rot-Weiss Essen und Schalke 04 handeln. Als Bundespolizisten in die Auseinandersetzung eingriffen, wurden sie ebenfalls attackiert. Zwei Beamte wurden hierbei leicht verletzt."

Es folgten weitere Beamte der Polizei Essen, die eingriffen, um die Kollegen zu unterstützen. Am Ende der traurigen Aktion sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus, 16 Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.