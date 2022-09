Dieser Bochumer erhält ein Sonderlob von Marco Rose

Der VfL Bochum gastiert am Samstagnachmittag in Leipzig. So schaut RB-Trainer Marco Rose auf das Spiel und den VfL.

Mit RB Leipzig und dem VfL Bochum treffen an diesem Wochenende die beiden einzigen Vereine der Bundesliga aufeinander, die bereits den Trainer gewechselt haben. Auf Seiten des VfL wird Thomas Letsch am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) sein Debüt feiern. Er trat in der Länderspielpause die Nachfolge von Thomas Reis an.

Leipzig hatte Anfang des Monats Domenico Tedesco freigestellt und Marco Rose verpflichtet. Der 46-Jährige musste in den ersten beiden Ligaspielen gegen seine Ex-Klubs ran. Bei seinem Debüt feierte Rose ein 3:0 gegen Borussia Dortmund, es folgte allerdings ein 0:3 gegen Borussia Mönchengladbach. So hat Leipzig nach sieben Partien erst acht Punkte auf dem Konto.

Trotzdem ist klar, dass der Champions-League-Teilnehmer der haushohe Favorit ist, wenn das noch sieglose Bochum nach Sachsen kommt. Rose warnte in einer Medienrunde am Donnerstag dennoch vor dem VfL: "Bochum wird versuchen aus Umschaltsituationen Tore zu erzielen. Was bedeutet, dass wir unsere Offensivaktionen gut absichern müssen. Sie haben gute Fußballer in ihren Reihen, da müssen wir vorbereitet sein und dagegenhalten."

Als Beispiel nannte Rose Bochums Spielmacher Kevin Stöger. Der 29-Jährige, der nach seiner Rückkehr zum Revierklub noch keine Minute verpasste, sei ein "hervorragender Fußballer", betonte Rose. "Er kann das Spiel gut lesen und ankurbeln. Zudem hat er einen sehr guten Fuß und kennt die Räume."

Während der VfL in Leipzig auf ein Quartett verzichten muss, fehlen dem Gastgeber voraussichtlich fünf Profis. Aufgrund eines Infektes ergänzt Yussuf Poulsen die Ausfallliste um Konrad Laimer (Syndesmosebandriss), Lukas Klostermann (Syndesmosebandanriss), Dani Olmo (Innenbandanriss) und Marcel Halstenberg (Rückenprobleme).