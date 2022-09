VfL Bochum: Testspiel gegen Zweitligist in der WM-Pause geplant

Der VfL Bochum nutzt die spielfreie Zeit während der WM-Pause und bestreitet ein Testspiel gegen einen Verein aus der 2. Bundesliga.

In den Profiligen wird der Spielbetrieb in diesem Jahr deutlich früher als gewöhnlich unterbrochen. Aufgrund der Winter-WM in Katar beginnt die Pause bereits Mitte November, ehe es Ende Januar 2023 weiter geht. Der VfL Bochum hat bereits jetzt einen Termin für die Phase festgezurrt: Am Samstag, 10. Dezember, bestreitet der VfL ein Testspiel gegen den Karlsruher SC. Gespielt wird um 13 Uhr im Ruhrstadion. Ob Zuschauer bei der Partie dabei sein können, wollen die Bochumer noch mitteilen.