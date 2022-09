Favre vor dem Aus: Das haben zwei Ex-Schalker damit zu tun

Bei OGC Nizza könnte es in der Länderspielpause zu einem Trainerwechsel kommen: Lucien Favre steht kurz vor dem Aus. Das haben zwei Ex-Schalker damit zu tun.

Nur acht Punkte aus acht Spielen: Bei OGC Nizza steht der frühere BVB-Coach Lucien Favre kurz vor der Entlassung. Dabei hatte der frühere Trainer von Borussia Dortmund den französischen Top-Klub erst im Sommer übernommen. Der Schweizer legte dort jedoch einen regelrechten Fehlstart hin.

In den ersten zwölf Pflichtspielen seit seiner Rückkehr - Favre trainierte den Klub bereits zwischen 2016 und 2018 - konnte Nizza gerade einmal drei Siege einfahren. Nach nur zwei Siegen in der Ligue 1 steht gerade einmal der zwölfte Tabellenplatz zu Buche. Auch in der Conference League sprangen gegen den 1. FC Köln und Partizan Belgrad nur zwei 1:1-Unentschieden raus. Zu wenig für die eigenen Ansprüche: Wie der Sender „RMC Sports“ berichtet soll eine Trennung bereits so gut wie beschlossen sein - sowohl vom Verein, als auch vom Fußballlehrer.

Bei der 0:1-Niederlage Nizzas am vergangenen Wochenende gegen Angers SCO standen dabei ausgerechnet zwei ehemalige Schalker im Vordergrund: Zum einen OGC-Abwehrspieler Jean-Clair Todibo (von Januar bis Juni 2020 von Barcelona an Schalke 04 ausgeliehen), der bereits nach neun Sekunden aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Es war der schnellste Platzverweis, der jemals im französischen Oberhaus ausgesprochen wurde. Den Siegtreffer für Angers erzielte ebenfalls ein ehemaliger Schalke-Spieler: Nabil Bentaleb, seit der vergangenen Saison für SCO aktiv und in den vergangenen Spielen als Kapitän aufgelaufen, erzielte in der 43. Minute mit seinem ersten Saisontor den 1:0-Siegtreffer.

Ein Nachfolger für Lucien Favre soll ebenfalls bereits in den Startlöchern stehen: Ex-PSG-Trainer Mauricio Pochettino soll die Geschicke an der Seitenlinie beim Kölner Conference-League-Gegner übernehmen.