Überraschend für DFB-Elf nominiert: So reagierte Ex-Bochumer Bella Kotchap

Der beim VfL Bochum ausgebildete Armel Bella Kotchap steht erstmals im Kader der deutschen Nationalelf. So reagierte er auf seine Nominierung.

Armel Bella Kotchap ist von seiner erstmaligen Berufung in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft überrascht worden. „Ich kannte die Nummer nicht. Ich habe mich sehr gewundert, aber auch riesig gefreut“, sagte der 20 Jahre alte Innenverteidiger des englischen Erstligisten FC Southampton über den Anruf von Bundestrainer Hansi Flick.

Bella Kotchap hat der Wechsel vom Bundesligisten VfL Bochum auf die Insel gut getan. Der gebürtige Franzose fand schnell Anschluss. Am ersten Spieltag saß er noch auf der Bank, seither bestritt er alle Partien über 90 Minuten und steuerte sogar eine Torvorlage bei.

„Ich habe von meinem Verein einen sehr guten Plan aufgezeigt bekommen. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag an meinen Schwächen zu arbeiten“, sagte er bei der Ankunft der DFB-Auswahl am Kempinski Hotel Gravenbruch in Frankfurt/Main. Zudem spüre er großes Vertrauen von Teammanager Ralph Hasenhüttl.

Die Tage mit der Nationalmannschaft und die Nations-League-Spiele gegen Ungarn am Freitag in Leipzig und drei Tage später gegen England in London will er nutzen, „um meine Qualitäten einzubringen und andere Qualitäten dazuzulernen“. Flick wolle er mit Blick auf die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) „überzeugen“. Flick hatte die überraschende Nominierung von Bella Kotchap damit begründet, dass dieser sich „sehr, sehr gut entwickelt“ habe.

Mit Bella Kotchap zusammen freute sich Ex-Klub VfL über die Berufung ins Aufgebot. Bella Kotchap war 2017 an die Castroper Straße gewechselt. Nach zwei Jahren im Nachwuchs unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag. Beim Aufstieg und Klassenerhalt war er eine tragende Säule. Mit seinem Transfer im Sommer spülte Bella Kotchap zehn Millionen Euro in die Vereinskasse. (mit SID)