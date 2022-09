Borussia Dortmund: Nächste Verletzung beim BVB

Bei Borussia Dortmund gibt es offenbar einen weiteren Verletzten. Mittelfeldmann Salih Özcan musste seine Länderspielreise absagen.

Beim Sieg im Revierderby gegen Schalke (1:0) am Samstag stand Salih Özcan noch über 90 Minuten für Borussia Dortmund auf dem Rasen. Doch seine Teilnahme an der anstehenden Länderspielreise mit der türkischen Nationalmannschaft musste der 24-Jährige absagen. Der Verband teilte am Sonntagabend mit, dass Özcan aus dem Kader gestrichen wurde. Bei dem Mittelfeldmann sei nach dem Derby ein Knochenödem im Fuß festgestellt worden, heißt es in einer kurzen Meldung des TFF.

Vom BVB gibt es bislang noch keine Info über eine Verletzung oder eine mögliche Ausfalldauer. Özcan war bereits nach seinem Wechsel im Sommer vom 1. FC Köln ins Ruhrgebiet aufgrund einer Fußprellung für einige Zeit ausgefallen. Ob diese Verletzung mit dem nun festgestellten Knochenödem zusammenhängt, ist unbekannt.





Nach seiner Rückkehr eroberte Özcan einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld. Seit dem vierten Spieltag gehörte er immer zur Startelf von Trainer Edin Terzic und bestritt wettbewerbsübergreifend sechs Partien für den BVB. Da mit Mahmoud Dahoud ein weiterer wichtiger Mittelfeldmann aufgrund einer Schulterverletzung in den nächsten Wochen fehlen wird, würde ein möglicher Özcan-Ausfall über die Länderspielpause hinaus den BVB hart treffen.

Auch Kapitän Marco Reus hatte sich im Derby am Samstag verletzt. Inzwischen gab es leichte Entwarnung. Reus zog sich anders als befürchtet keinen Bruch, sondern eine Außenbandverletzung zu. Damit sollte die Teilnahme des 33-Jährigen an der WM in Katar in rund zwei Monaten nicht gefährdet sein.