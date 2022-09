Union Berlin bleibt nach Sieg gegen Wolfsburg Tabellenführer

Der 1. FC Union Berlin thront auch in der Länderspielpause an der Spitze der Fußball-Bundesliga.

Das Team von Trainer Urs Fischer setzte sich im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0) durch und verteidigte erfolgreich die in der Vorwoche eroberte Tabellenführung. Die Treffer für die saisonübergreifend seit 14 Ligaspielen ungeschlagenen Berliner erzielten Jordan Siebatcheu in der 54. Minute und Sheraldo Becker in der 77. Minute. Die Wolfsburger rutschten dagegen nach der vierten Saisonniederlage auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Bei Union stand Timo Baumgartl etwas mehr als vier Monate nach Bekanntwerden seiner Hodenkrebserkrankung erstmals wieder in der Startelf. Der Innenverteidiger wurde nach 62 Minuten unter großem Applaus im Stadion An der Alten Försterei ausgewechselt.