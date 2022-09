VfL Bochum: Vier Änderungen - Butscher sorgt für Überraschung in der Abwehr

Der VfL Bochum möchte gegen den 1. FC Köln am 7. Spieltag die ersten Punkte der Saison einfahren. Dieser Startelf vertraut Interimstrainer Heiko Butscher.

Spiel eins nach der Reis-Ära für den VfL Bochum. Eine knappe Woche hatte Interimstrainer Heiko Butscher Zeit, die Bochumer Mannschaft auf die Partie am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (17:30 Uhr, RevierSport-Liveticker) einzustellen.

Butscher hatte im Vorfeld betont, keine Startelf-Garantien auszusprechen. Alle VfL-Profis sollten im Training die Chance bekommen, sich für die erste Mannschaft zu bewerben. Seine klare Devise: Nicht so viel quatschen, einfach machen. Diesen Worten hat er jetzt Taten folgen lassen.

So startet der VfL: Bochum: Riemann – Gamboa, Ordets, Oermann, Soares – Losilla, Osterhage – Holtmann, Zoller, Stöger – Hofmann.

Im Vergleich zur Derby-Pleite gegen Schalke veränderte er die Startelf auf gleich vier Positionen. Vor allem in der Defensive überrascht der 42-Jährige und tauscht mit dem jungen Tim Oermann an der Seite von Ivan Ordets die Innenverteidigung komplett aus. Zudem vertraut er Patrick Osterhage die Sechserposition neben Kapitän Anthony Losilla an. Gerrit Holtmann ersetzt, wie auch schon am vergangenen Wochenende nach der verletzungsbedingten Auswechslung, Takuma Asano. Manuel Riemann bleibt im Tor.

Die Kölner reisen mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Union Berlin an und haben ein Europapokal-Spiel von Donnerstagabend in den Knochen. Können die Bochumer das nutzen und die ersten Punkte in dieser Saison eingefahren werden oder bleiben die Bochumer mit anwachsendem Abstand Tabellenletzter? Die Antwort gibt es ab 17:30 Uhr im RevierSport-Liveticker.