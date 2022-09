BVB: Derby-Held Moukoko - "Diese Nacht wird lang"

Borussia Dortmund besiegte den FC Schalke 04 im 99. Revierderby mit 1:0. Sieg-Torschütze war der erst 17-jährige Youssoufa Moukoko.

Die Gelbe Wand feierte ihre Dortmunder Derby-Sieger stürmisch als "Nummer eins im Pott", doch in den Jubel mischte sich beim BVB große Sorge um Marco Reus.

Der Kapitän musste beim spielerisch mittelmäßigen 1:0 (0:0) gegen den Erzrivalen Schalke 04 am Samstag vom Platz getragen werden, er hatte anscheinend eine schwere Verletzung erlitten.

Ich hoffe es, und ich bete für ihn. Youssoufa Moukoko

Auch Sieg-Torschütze Youssoufa Moukoko, der in der 79. Minute per Kopf traf, war im Sky-Interview mit seinen Gedanken beim BVB-Kapitän. "Jetzt hoffen wir alle, dass es bei Marco nicht allzu schlimm ist. Ich hoffe es, und ich bete für ihn", sagte Moukoko, der den vierten Derbysieg in Folge klarmachte. Eine derartige Serie hatte es für einen der beiden Rivalen im Revier zuletzt 1967 gegeben.

Aber klar: Bei allem Bangen um Reus - Moukoko freute sich natürlich auch über den Revierderby-Sieg. Moukoko: "Es fühlt sich so wunderschön an, unfassbar. Diese Nacht wird lang."

Youssoufa Moukokos Vertrag läuft am Saisonende aus

Für den erst 17-jährigen Moukoko war es der sechste Bundesliga-Einsatz in dieser Saison. In diesen sechs Spielen erzielte der Stürmer zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Jedoch kam er erst zu 155 Einsatzminuten. Zu wenig für das ambitionierte "Wunderkind" des BVB.





Und: Moukokos Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. Noch stehen die Verhandlungen um ein neues Arbeitspapier in Dortmund aus. Aber klar: Der BVB will ihn natürlich halten. Und solche Derby-Tore, die Dortmund auch auf Platz eins hievten, machen Moukoko natürlich noch attraktiver für die Borussia - aber mit Sicherheit auch für viele andere Vereine in Fußball-Europa. Das wird man auch in Dortmund wissen. wozi mit sid