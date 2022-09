BVB gegen Schalke: Drama um Marco Reus - "Das sah überhaupt nicht gut aus"

Zur Halbzeit gab es im Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 keine Tore. Jedoch eine Szene, in der Fußball-Deutschland den Atem anhielt.

Im Revierderby zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 gab es nach rund 30 Minuten große Sorgen um BVB-Kapitän Marco Reus. Dieser knickte in einem Zweikampf gegen Schalkes Florian Flick um und musste mit Hilfe von Sanitätern und einer Trage vom Feld gebracht werden. Das schmerzverzerrte Gesicht des 33-Jährigen lässt nichts Gutes erahnen.

"Das ist sehr bitter. Wir stehen wieder vor einer Weltmeisterschaft und dann das. Das sah überhaupt nicht gut aus. Aber es gibt ja noch keine Prognose", leidet der ehemalige BVB-Torwart Roman Weidenfeller bei "Sky" mit Reus. Worauf Weidenfeller hinaus wollte, dürfte klar sein: Reus hatte bereits in der Vergangenheit wegen diverser schwerer Verletzungen mehrere Turniere verpasst. Auch der Twitter-Account der FC Schalke 04 wünschte dem Dortmunder sofort gute Besserung.





Der 48-malige Nationalspieler Reus, der bis dato eine tolle Saison - neun Pflichtspiele, drei Tore, vier Vorlagen - spielt, dürfte Bundestrainer Hansi Flick damit zumindest in den beiden anstehenden Begegnungen der Nations League in Leipzig gegen Ungarn (23. September) und in London drei Tage später gegen England fehlen.