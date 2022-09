Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg steht auf Platz zwei! Auch dank Torhüter Mark Flekken, der trotz eines Fehlers zu den formstärksten Spielern im Kader zählt.

Der SC Freiburg spielt bislang eine herausragende Bundesliga-Saison. Sechs Spiele, 13 Punkte, nur eine Niederlage – das macht Platz zwei in der Tabelle. Damit stehen die Breisgauer vor Rekordmeister Bayern München. Obwohl beim SCF seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet wird, hätte wohl niemand mit diesem starken Saisonstart gerechnet. Speziell, weil Freiburg in dieser Saison mit der Teilnahme an der Europa League eine Dreifachbelastung hat.

Mit nur fünf Gegentoren stellt der Tabellenzweite hinter Spitzenreiter Union Berlin die zweitbeste Defensive der Bundesliga. Einen großen Anteil daran hat Torhüter Mark Flekken, der seinen Kasten in der bisherigen Saison bereits viermal sauber hielt – und damit häufiger als jeder andere Keeper in der Liga. Auch in der Europa League gelang ihm dieses Kunststück beim 3:0-Erfolg in Piräus am Donnerstag. Nur einmal patzte der 29-Jährige in dieser Saison. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund (1:3) leistete sich Flekken einen schweren Fehler, der zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Borussia führte. Abgesehen von diesem Fauxpas präsentiert sich der vierfache Nationalspieler der Niederlande allerdings in einer bestechenden Form.

Mit einem Notenschnitt von 2,83 (kicker) gehört er zu den stärksten Torhütern. In sechs Bundesliga-Partien hat der 1,95-Meter-Mann insgesamt 25 Torschüsse abgewehrt – nur Manuel Riemann (VfL Bochum), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) und Rafal Gikiewicz (FC Augsburg) liegen in diesem Ranking vor dem Freiburger.

Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet. Der Ball ist, ob in seinen Händen oder an seinen Füßen, immer sein Freund. Wir freuen uns, mit ihm als Sportler und Persönlichkeit weiterarbeiten zu können. Klemens Hartenbach.

Der Lohn: Freiburg verkündete am Dienstag die Vertragsverlängerung mit Flekken. "Mark hat alles, was einen modernen Torhüter auszeichnet. Der Ball ist, ob in seinen Händen oder an seinen Füßen, immer sein Freund. Wir freuen uns, mit ihm als Sportler und Persönlichkeit weiterarbeiten zu können", wurde Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Pressemitteilung zitiert.

Eine Sache ist klar: Flekken hat im vergangenen Jahr eine ausgezeichnete Entwicklung genommen. Von der Nummer zwei beim SCF zum Leistungsträger und Nationalspieler. Vor seinem Wechsel im Jahr 2018 stand der 29-Jährige zwei Jahre beim MSV Duisburg unter Vertrag und bestritt insgesamt 72 Pflichtspiele für die Zebras. Eigentlich war Flekken noch bis 2019 an den MSV gebunden, doch der Klub stimmte einem Wechsel zu.

In Erinnerung blieb er in Duisburg vor allem durch den 24.02.2018. Beim Zweitliga-Duell gegen den FC Ingolstadt kassierte der Keeper ein Gegentor, weil er aus seiner Trinkflasche trank und nicht mitbekam, dass die Partie wieder fortgesetzt wurde. Nun schreibt der Niederländer positive Schlagzeilen.