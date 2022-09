VfL Bochum: Das macht Butscher vor dem Köln-Spiel Hoffnung

Heiko Butscher spricht im RS-Interview über Einsatzbereitschaft, Mut und weitere Aspekte, die der VfL Bochum am Sonntag gegen den 1. FC Köln auf den Platz bringen muss.

Vor seinem ersten Einsatz als Bundesliga-Trainer für den VfL Bochum am Sonntag (17:30 Uhr) hat RevierSport mit Heiko Butscher über die ersten Tage im Amt, seinen Eindruck von der Mannschaft und den kommenden Gegner, 1. FC Köln, gesprochen.

RevierSport: Herr Butscher, wie lief die erste Trainingswoche?

Heiko Butscher: Wir haben gleich am Anfang klar gemacht, dass wir von der Mannschaft eins verlangen und das ist eine totale Fokussierung auf das Wesentliche: Training. Das haben die Spieler umgesetzt, das hat uns sehr gut gefallen. Sie haben in allen Einheiten eine sehr hohe Bereitschaft und Intensität gezeigt, sowohl mit als auch gegen den Ball. Somit können wir bisher zufrieden sein und hoffen, dass es bis zum Wochenende so beibehalten wird.

Was macht Ihnen Hoffnung, die Negativserie gegen den 1. FC Köln zu beenden?

Die Spieler. Sie wollen und müssen jetzt endlich liefern. Wir müssen alle in eine gemeinsame Richtung denken, gemeinsam verteidigen, Bälle erobern und Fußball spielen. Das muss in die Köpfe rein und das wollen wir von jedem Einzelnen sehen. Eine Idee, die umgesetzt wird und den Plan verfolgen - das ist wichtig. Im Training war das bis jetzt sehr gut, aber wir brauchen uns nichts vormachen: Es muss am Wochenende flutschen. Dann musst du unter Druck diese Entscheidungen treffen können.

Am Donnerstag haben Sie den kommenden Gegner im Europapokal unter die Lupe genommen. Welche Eindrücke haben Sie gewonnen?

Köln besitzt eine klare Spielphilosophie - mit und ohne Ball. Sie sind extrem gut strukturiert, laufen viel im hohen Tempo an, pressen hoch und haben auch eine hohe Qualität an Einzelspielern. Ich glaube, dass wir eine sehr gute Organisation auf den Platz bringen müssen. Mit mutigen Entscheidungen im Aufbauspiel, auch unter Druck und dass wir genau so viele intensive Läufe gegen den Ball machen müssen, um den Kölnern Paroli bieten zu können. Und was ganz wichtig ist: Wir brauchen unsere fantastischen Fans, die uns bis jetzt in jedem Spiel unterstütz haben und da hoffen wir natürlich auch drauf. Dann können wir gemeinsam etwas reißen.

Die Personalsituation beim VfL: Definitiv ausfallen werden verletzungsbedingt Dominique Heintz, Takuma Asano, Jacek Goralski, Konstantinos Stafylidis, Lys Mousset und Paul Grave. Mohammed Tolba ist im Einsatz für die U19-Nationalmannschaft.

Haben Sie die fertige Startelf schon im Kopf?

Wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht und die auch sortiert, aber eine Startelf fix zu sagen, ist definitiv noch nicht möglich.

