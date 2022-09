VfL Bochum: Losilla will nicht aufgeben - „Haben zu viel investiert“

Der VfL Bochum und Kapitän Anthony Losilla warten weiter auf die ersten Punkte der Saison. Aufgeben kommt für den Franzosen nach den letzten Jahren keineswegs in Frage.

Der VfL Bochum kämpft am Sonntag (18. September, 15:30 Uhr) um die ersten Punkte dieser Bundesliga Saison. Zu Gast beim 1. FC Köln soll es endlich gelingen – auch wenn die Vorwoche nach der Freistellung von Thomas Reis alles andere als ruhig war. „Nach diesen Turbulenzen kommt natürlich etwas Negatives rein“, gestand Anthony Losilla. „Aber ganz ehrlich: Wir wissen, wie die Situation ist. Das einzige, was wir noch ändern können, ist das, was wir auf dem Platz machen“, nahm der Kapitän auch seine Mitspieler in die Pflicht.

"Werden am Sonntag ein gutes Spiel abliefern"

Für Losilla ist klar, dass die Wende nur mit einer guten Stimmung und viel Selbstvertrauen gelingen kann. „Deswegen ist es ganz wichtig, dass die Mannschaft den Fokus wieder nur auf den Fußball bekommt. Ich glaube, das haben wir gut hingekriegt und wir werden am Sonntag ein gutes Spiel abliefern“, blickte er auf die Trainingswoche zurück. Der Sechser hatte für seinen Interimscoach nur lobende Worte übrig. „Die ersten Trainingstage waren einfach gut. Es gab eine gute Intensität und wir hatten viel Freude. Er hat darauf geachtet, dass auch in dieser Situation die Freude noch da sein muss.“

Losilla überzeugt, dass auch die Fans noch an das Team glauben

Und Losilla weiß: Der Zug ist für den VfL längst nicht abgefahren. „Mit einem Sieg gegen Köln können wir mit einem besseren Gefühl und einem kürzeren Abstand in die Länderspielpause gehen. Das muss das Ziel sein“, stellte er klar. Dass die Bochumer ihr Selbstvertrauen nach dem Fehlstart verloren haben, streitet Losilla klar ab. „Natürlich glauben wir an uns und an die Wende. Wenn wir schon jetzt aufhören zu glauben, dann müssen wir uns abmelden. Wir haben viel zu viel investiert, um da zu sein, wo wir gerade sind, dass wir auf gar keinen Fall aufgeben.“

Am Sonntag komme es neben den elf Akteuren auf dem Platz auch wieder auf die Anhängerschaft des VfL an. „Ich bin davon überzeugt, dass die Fans hinter uns stehen werden und uns weiterhin unterstützen, weil sie bisher immer für uns alles gegeben haben. Ich bin überzeugt, dass sie an uns glauben. Wir haben viel zu viel zusammen erlebt dafür, dass sie jetzt aufgeben würden“, war sich Losilla sicher. dz mit gp