Schalke: Kramer über das Derby, seinen Start und sein Verhältnis zu Mike Büskens

Im Interview mit der FUNKE Mediengruppe spricht Frank Kramer, Trainer des FC Schalke 04 über das Derby, seinen Start auf Schalke und das Verhältnis zu Mike Büskens

Trainer Frank Kramer vom Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 sieht die Favoritenrolle im Derby bei Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) klar beim Gegner. "Wir versuchen, die Unterschiede, die es in wirtschaftlicher Hinsicht gibt, die man auch an der Zusammenstellung des Kaders sehen kann, in dem Spiel mit unseren Tugenden wettzumachen. Das reizt uns", sagte Kramer im Gespräch mit den Zeitungen der FUNKE Mediengruppe. Er würde sich in seinem ersten Derby vor allem auf die königsblauen Anhänger freuen, sagte Kramer: "Wir alle freuen uns auf Tausende von Schalkern, die in blau und weiß mitfahren. Die Unterstützung bisher in dieser Saison war grandios. Das wissen sowohl das Trainerteam als auch die Spieler sehr zu schätzen."

Kramer freut sich über großen Zuspruch

Seit seinem ersten Arbeitstag steht Kramer unter besonderer Beobachtung. Viele Fans hatten sich einen etwas bekannteren Namen gewünscht. Er selbst blickt aber nicht mit Groll auf seinen Start zurück: "Von der Mannschaft, den Verantwortlichen und den Menschen im Klub, mit denen ich ganz eng zu tun habe, bin ich mit offenen Armen empfangen worden. Ich möchte die Menschen sowohl mit meiner Art als Typ und mit dem Inhaltlichen überzeugen. Der Zuspruch vieler Fans ist enorm groß. Und diesen Zuspruch nehme ich nicht nur mit, sondern das ist auch unter anderem die tägliche Motivation für mich."

Das Verhältnis zu Aufstiegstrainer Mike Büskens, der inzwischen sei Co-Trainer ist, sei intakt: "Wir arbeiten als Team, der Austausch ist intensiv und vertrauensvoll. Mike ist wichtiger Ansprechpartner in allen Belangen. In inhaltlichen Dingen tauschen wir uns aus, er ist zusätzlich das Bindeglied zur Knappenschmiede. Ich versuche natürlich, seine Meinung und sein Gefühl einfließen zu lassen. Letztendlich muss aber einer die Entscheidungen treffen, in unserer Konstellation bin ich das."

